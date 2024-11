Presidente Petro y gobernador de Antioquia se enfrentan por eventual impuesto de seguridad

El gobernador ya presentó este proyecto a la Asamblea de Antioquia y tuvo una ponencia negativa . Aunque lo está intentando revivir, sus aliados políticos le han dado la espalda y el sector empresarial no lo acompaña.

El gobernador le agregó al presidente que el precio de la energía no incrementaría en el departamento por esta tasa , sino la posible escasez que “tiene origen en su odio a las hidroeléctricas y los proyectos de hidrocarburos”.

Andrés Julián también se despachó contra Petro: “Ya que no levanta el cese al fuego, no se oponga a la fuente que dotaría a nuestros soldados y policías de la protección para no los asesinen como en Anorí o Valdivia”.