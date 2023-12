SEMANA revela el impactante expediente en manos de Estados Unidos sobre el depredador turismo sexual que aterroriza a Medellín

Una marca de por vida

El libreto del actor

SEMANA accedió al testimonio de varias de ellas, en el que repitieron que las presionó para practicarle sexo oral y las intimidaba para captar el hecho. “Él cogió un celular e inició a grabarme. Yo me sentí muy mal, casi me pongo a llorar. Él me dijo que, si no grababa, no me pagaría (…). Me dijo que le tenía que hacer sexo oral, si no, no me pagaba. Yo no tenía más dinero, me tocó hacer lo que él dijo”, narró la adolescente.