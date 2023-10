Serie sobre Darío Gómez pone en aprietos a Telemedellín; ¿por qué?

El canal local de Telemedellín -que opera con recursos públicos- invirtió dinero para producir una serie documental sobre la vida de Darío Gómez, pero no la puede divulgar en la pantalla.

Se aclaró que “ ante la negativa de dar testimonios por parte de su exesposa , el canal decidió abordar diversas voces del ámbito artístico, musical y familiar para producir una obra de carácter informativo”. Es decir, no tendrían objetivos comerciales.

Cuando la parrilla estaba lista para ser emitida e inició la estrategia de expectativa, las directivas recibieron una notificación en la que se aclaraba que la obra de Gómez no se podía utilizar porque había una negociación en curso.

El medio de comunicación no gozaba de los derechos patrimoniales, pues fueron cedidos por la familia a una empresa informativa que también tiene el propósito de ilustrar el pasado del ‘rey del despecho’.

Frente a este escenario, Telemedellín aclaró que está a la espera de una decisión de quienes ostentan los derechos musicales donde se defina la biblioteca musical disponible para saber qué se puede usar o no.

“Mi papá fue muy infiel”: hija de Darío Gómez expuso nuevos detalles de la vida del ‘Rey del despecho’

Recientemente, en una dinámica de preguntas de Instagram, la hija de Darío dio más detalles de la relación que sostuvo su padre con su mamá, la señora Olga Lucía, y dio información que era desconocida para muchos, pues aseguró, entre otras cosas, que su padre había sido infiel en repetidas ocasiones no solamente a su madre, sino también a Nini.

“¿Nini le quitó el amor a tu mamá o sea se metió en la relación?”, preguntó un internauta a Catalina, quien aseguró que había muchas preguntas de esas, sin embargo, ella no quería “generar discordias o disputas”.

“La verdad mi mamá nos crió muy diferente, mi mamá nos enseñó a respetar un hogar, a respetar hombres casados; a respetar, empezando por la familia. Uno no está con primos, tíos. Entonces para mí eso no está bien. Y esta niña era detrás, detrás, detrás de mi papá, hasta que sí, lo logró, pero bueno...”, indicó.

“Pero también mi papá cedió, pero como dice por ahí el dicho, ‘el hombre propone y la mujer dispone’, y ella lo dijo -creo que en una entrevista-, ‘es que él me llamaba y yo iba y me veía otra vez con él’. Pero bueno, entonces yo no voy con eso. Pero sí, lastimosamente fue así”, agregó Catalina sobre Nini Johana Vargas.