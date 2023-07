El tierno y emotivo mensaje que Darío Gómez les dejó a sus “Chachurritos”

“Mi amor, hace un año me dejaste ese vacío tan grande y todavía es imposible aceptar que ya no estás, te recuerdo cada instante de mis días, seguiré conversando contigo todas las noches, siempre me tomaré ese café pensando en ti, te sostengo con todo el amor dentro de mi corazón y allí permanecerás, esperare solo un poquito de mi vida, para estar contigo toda la eternidad. Te amo mi Bebe ❤️❤️❤️”, escribió Vargas en su publicación, que ya cuenta con más de 8.000 likes.