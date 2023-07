Farruko, Karol G y Don Omar, artistas que se han mostrado agradecidos con Dios en sus carreras

Grandes artistas de la talla de Karol G, Farruko, Don Omar, entre otros, se han mostrado agradecidos con Dios y su público tras varios años de carrera en esta industria a la que no cualquiera puede acceder.

“Hoy me levanté agradecido, porque estoy vivo, respiro, tengo manos y escribo. Agradecido porque Dios me bendijo con hijo, y me dijo: ‘mantén tu rumbo fijo’”, es el verso inicial del sencillo del puertorriqueño, en donde se puede evidenciar la alegría del artista.