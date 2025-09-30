Los artistas venezolanos Danny Ocean y Louis BPM, junto a Farruko, de origen puertoriqueño, se vieron envueltos en una polémica tras su participación en los premios Juventud que se llevó a cabo en los últimos días.

La polémica tuvo lugar a raíz de la camiseta que usó uno de los artistas, Louis, que decía: “Yo vivo en Venezuela y no quiero guerra”., que fue vista por cientos de asistentes que acompañaban a los artistas en el reconocido certamen.

Sumado a esto, Farruko publicó un mensaje en Instagram de la imagen de Louis con la camisa y agregó: “Paz, pero los corazones de muchos no están listos para esta conversación. Esta imagen dice más de lo que se enfocan muchos”.

🎤 Louis BPM sacude los Premios Juventud 2025 con un mensaje de paz

Durante su presentación junto a Farruko, el joven artista venezolano Louis BPM se convirtió en símbolo de resistencia al lucir una camisa con la frase: «Yo vivo en Venezuela y no quiero guerra».

Más allá de… pic.twitter.com/1pL91JP7ZP — Ramónrodriguez (@Ramnrodrig15767) September 27, 2025

Sin embargo, Danny Ocean, quien ha mostrado su rechazo a las posturas de la dictadura de Nicolás Maduro, no se le vio a gusto después de la publicación del mensaje de Farruko y decidió responderle mostrando su indignación por el apoyo a “los que están en el poder”.

“Victor Peñaloza, estoy contigo en el ‘feeling’, me dolió Farru”, indicó, con un emoji de corazón roto.

En ese momento, el cantante puertoriqueño generó polémica pues volvió a responderle: “A muchos les debe doler lo que has hecho por la comunidad venezolana. Yo que no soy de allá me estoy cogiendo esta candela por sacar cara por los venezolanos y darles amor”.

Después del intercambio de declaraciones, las cuentas de Farruko y Louis BPM en redes sociales se vieron inundadas de mensajes que incluían emojis de enchufes, acusaciones de haber sido “sobornados” y críticas que los tildaban de “simpatizantes del Psuv”, todo en medio de una avalancha de reproches que continúa sin detenerse.

Mensaje emitido por Louis BPM | Foto: Louis BPM

El dictador Venezolano, Nicolás Maduro, no tardó en pronunciarse: “le caen encima, quienes pagan millones de dólares para caerle encima porque quiere paz, un joven que quiere paz para cantar, para vivir, para su patria.

“Eso expresa el sentimiento abrumador de toda la juventud venezolana”, dijo el líder del PSUV.

“Los influencers dirigen millones de bots para que lo ataquen, para que se intimide y no defienda el sagrado derecho de Venezuela, que es la paz para la juventud y la paz para toda Venezuela”, agregó Maduro.

El narcoterrorista Nicolás Maduro defiende al reggaetonero Farruko, que hace años fingía oponerse a las dictaduras y ahora las defiende abiertamente:pic.twitter.com/ccZWdNbwPe — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) September 30, 2025

La disputa llegó a un punto irreversible cuando Danny Ocean optó por retirar de su canal de YouTube la colaboración “Sunshine”, tema que había grabado junto a Louis BPM. Dicho sencillo estaba incluido en Babylon Club, el cuarto disco de Ocean, estrenado en julio pasado.

Ante esta decisión, Louis BPM no guardó silencio.

El rapero respondió mediante un video difundido en redes sociales, en el cual cuestionó con dureza a Ocean por no haberlo contactado de manera personal antes de adoptar una medida tan radical.