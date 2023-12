¿Lo sabía? Estos son los reguetoneros que se volvieron cristianos

Su llamado a la cristiandad

“Yo me creía mi propia mentira. Porque mi canción estaba número uno, yo no sabía el mensaje que yo estaba dando, que le decía a la gente ‘tómate una pastilla para que seas feliz’. ¿Y sabes qué? Yo no me siento orgulloso de eso. ¡Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño!... Y hoy me paro, como un varón, a decirles que me perdonen como ser humano”, manifestó durante un concierto en Miami, Florida, el pasado 11 de febrero.