“Se le ven las costillas”: seguidores de Valerie Domínguez preocupados por su delgadez

Tanto Valerie como Juan David no dejaron de publicar en las redes sociales y fue así como Domínguez publicó un video en sus historias de Instagram en el que se le ve hacer un sensual baile frente al mar. El atuendo de la famosa deja ver gran parte de su cuerpo y aunque muchos resaltaron las curvas de Valerie otros aseguraron que se ve muy delgada : “Denle sopita a esa pobre mujer”, “Se le ven todas las costillas”, “Las famosas solo se sienten lindas estando en los huesos”, “Eso no es saludable”.

Esta no es la primera vez que los seguidores de la exreina y ahora creadora de contenido dejan mensajes en sus publicaciones opinando de su cuerpo. En varias ocasiones también ha recibido fuertes críticas por los videos que comparte haciendo ejercicio, y aunque muchos resaltan que es un contenido que les sirve, no debería hacerlo siempre en traje de baño porque deja mucho a la imaginación.

“Cuerpazo divino, lo único que nunca he entendido es la necesidad de subir una rutina ¿¿¿en hilo??? Ahora el que no exhibe no vende”: “¿Pero por qué hace ejercicio en vestido de baño? ¿No es incómodo?”, “¿Cómo le haces para hacer ejercicio en hilo? Yo me llevo mi buen calzón para estar cómoda”; “Linda pero me gustaría verla más rellenita como antes”; fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la famosa.