Valerie Domínguez recibió comentarios por el ‘outfit’ que usó en una rutina de entrenamiento

No cabe duda de que Valerie Domínguez es una de las actrices, modelos y presentadoras más famosas de Colombia. Esta barranquillera se dio a conocer en el mundo de la farándula luego de su participación en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia.

Valerie Domínguez también es presentadora y creadora de contenido

En este certamen, llevado a cabo en 2005, fue coronada como Señorita Colombia. Posteriormente, en julio del siguiente año se fue a Los Ángeles, California, para participar en Miss Universo, un espacio en el que llegó a ser una de las diez finalistas y una de las favoritas durante todo el concurso.

Aunque no se llevó la corona de la mujer más bella del universo, no cabe duda de que Valerie se robó el corazón de muchos colombianos y hoy en día lo sigue haciendo. Domínguez, a sus 42 años, se destaca no solo como modelo sino también como actriz, presentadora, empresaria y creadora de contenido al lado de su esposo, el deportista Juan David ‘El Pollo’ Echeverri.

La relación de ellos es una de las más admiradas de la farándula nacional, ya que antes de que él apareciera en la vida de la exreina, ella tuvo ciertos temas tormentosos frente al amor, pues se dijo que su expareja la golpeó; sin embargo, logró darse una nueva oportunidad y ahora comparte su felicidad con millones de personas y deja ver que la vida siempre trae cosas buenas.

Pero más allá de su vida como esposa y como madre del pequeño Thiago, Domínguez a su vez resalta por su belleza, aunque también genere algunas críticas.

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, Valerie Domínguez llama la atención por la cantidad de contenido que le da a sus fanáticos referente a las rutinas de ejercicio y hábitos saludables que la tienen como una de las mujeres más bellas del país.

Valerie Domínguez

Junto a su esposo, el deportista Juan David ‘El Pollo’ Echeverri y su hijo Thiago de apenas dos años de edad, Valerie ha demostrado que a sus 42 años no se cambia por nadie, pues, además de entretener a sus seguidores con picantes y divertidos videos junto a su pareja, Domínguez por su cuenta ya es una figura pública que cautiva con su personalidad y belleza.

Fue así que hace poco la barranquillera subió un video en el que se le ve iluminada por el candente sol mientras realizaba una rutina completa de ejercicio para iniciar la semana luego de un puente festivo: “Porque ustedes la pidieron acá va otra rutina para que empiecen la semana con toda la energía ! 🔥 • 1 minuto cada ejercicio • 4 repeticiones del circuito. Descansa 1 minuto entre cada circuito”.

Aunque muchos decidieron dejarle varios elogios a la exreina de belleza, lo cierto es que otros fanáticos también notaron otro detalle y llenaron de críticas a Valerie. Resulta que hay quienes señalaron el hecho de que casi todas las rutinas de actividad física que sube la creadora de contenido a sus redes sociales son en vestido de baño o en tanga, y recalcaron que no debería siempre hacerlo así ya que es muy bella y puede mostrar otras cosas además de su cuerpo.

La presentadora es una de las más elogiadas por su belleza.

“Cuerpazo divino, lo único que nunca he entendido es la necesidad de subir una rutina ¿¿¿en hilo??? Ahora el que no exhibe no vende”: “¿Pero por qué hace ejercicio en vestido de baño? ¿No es incómodo?”, “¿Cómo le haces para hacer ejercicio en hilo? Yo me llevo mi buen calzón para estar cómoda”; “Linda pero me gustaría verla más rellenita como antes”; fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la famosa.