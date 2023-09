Valerie Domínguez recibió emotivo mensaje de su esposo por nuevo logro deportivo, ¿qué le dijo?

Este mensaje fue muy emotivo porque la exreina le hace una declaración de amor a su actual pareja, quien tampoco se quedó atrás y le respondió con la misma intensidad y romanticismo a la barranquillera. “¡¡Oyeee tú no dejas de sorprenderme!! Eres una tesa, lo que te propones lo logras de una manera admirable. 👏👏 Me encanta que te hayas disfrutado cada kilómetro y me emociona porque esta fue la primera de muchas carreras juntos. Vamos por mucho más amor y acá estoy para darte apoyo como tu me lo das a mí. Te amoooooooo ❤️”, fueron las palabras del modelo.