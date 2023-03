Valerie Domínguez y su esposo se defienden con contundente mensaje ante las críticas por ponerle una moña a su hijo

Días atrás, la exreina de belleza —coronada como Señorita Colombia en 2005— y también actriz Valerie Domínguez estuvo en el ojo crítico de los usuarios de Instagram, todo por cuenta de la manera en que peinó a su hijo Thiago.

La barranquillera, de 42 años, también conocida por sus grandes actuaciones en las novelas ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘El último matrimonio feliz’ y ‘Los caballeros las prefieren brutas’, llamó la atención de sus 2,9 millones de seguidores en la red social, donde compartió un reel en compañía de su retoño, mientras paseaban por la calle en búsqueda de un globito.

Valerie Domínguez y su hijo Thiago. - Foto: Capturas de pantalla tomadas de Instagram @valeriedomi

Pese a que la ternura de Thiago fue protagonista en el video, muchos usuarios optaron por fijar su mirada en el peinado que traía. Para ese momento, la actriz recibió miles de comentarios y críticas por ponerle una moña a su pequeño hijo.

“Él es lindo, pero para qué, el peinado no le queda”, “pensé que era una niña”, “ese peinado está como sospechoso, es mejor que se lo deje suelto al natural, así parece una nena… digo yo, sin ir a polemizar”, “no le haga moñas a un niño, se ve muy mal o pienso un poco desagradable. Mejor un corte bonito, adecuado para tu niño” y “así conocí una mamá que peinaba al hijo así, ahora no es él; es ella”, fueron algunos de los mensajes que recibió Valerie en su publicación.

Debido a la gran relevancia que le dieron los internautas en redes sociales, Valerie Domínguez y su esposo Juan David Echeverri, más conocido como ‘El Pollo’, claramente en compañía de su hijo, decidieron responder y defenderse de manera contundente para darle fin a la polémica que se había desatado.

En un video, dividido en dos momentos, la pareja reflexionó sobre la crianza que le están dando a su pequeño; un mensaje que le llegó a sus seguidores.

Primero, con pantalla seccionada, se ve una familia donde el padre no le ayuda a la mamá a la crianza de su hijo; este momento está bajo la siguiente descripción: “Lo que esperan de uno”. Y por otro lado, se ve cómo la familia de manera unida se ayudan el uno al otro, los dos siendo parte de un mismo objetivo, este momento está bajo la descripción de: “Lo que somos”.

Valerie Domínguez, 'El Pollo' Echeverri y su hijo, Thiago. - Foto: Fotos tomadas de Instagram @valeriedomi - Montaje: SEMANA

Pocos segundos después, la pareja empezó a reflexionar sobre los roles de género en la crianza de su pequeño, y en general: “No se imaginan la polémica que causó”, señaló ‘El Pollo’, dando paso a que su esposa agregara:

“A mi no me ofendió en lo más mínimo ninguno de estos comentarios, pero me encanta que este tema haya salido a la luz para hablar bien y tener una buena conversación al respecto. Lo estético, es decir, los colores, el peinado o la ropa no tienen género, son imaginarios sociales. Si crees que no es así, es hora de evolucionar porque eso no define quién eres o quién seas”.

A su vez, unidos en una sola voz decidieron mandarle un mensaje contundente a las personas que los criticaron: “Ahora sí, repite con nosotros: ‘no se opina sobre la crianza ajena’”.

Por último, la pareja apuntó que se necesita “ver el mundo con amor y empatía, entendiendo que tú realidad puede que no sea la misma de los demás”.

La publicación compartida en el Instagram de los famosos también estuvo acompañada del siguiente mensaje: “No somos un monolito, somos la suma de muchos factores (masculinos y femeninos). Nosotros nos hemos preocupado más en ser, sin ponerle etiquetas a lo que somos. Lo único que somos al 100% es nosotros mismos, y eso es lo único que nos debe preocupar. Este contenido va dedicado a todos los papás que han permitido a sus hijos ser y explorar, aún bajo la mirada inquisidora de la sociedad. #MasAmor #MasRespeto ❤️”.