Arden las redes sociales: Valerie Domínguez sacude Instagram con sensuales fotografías y videos

Valerie Domínguez se ha convertido en una de las actrices, modelos y diseñadoras de ropa más reconocidas en Colombia. La presentadora es elogiada por su gran talento, pero su belleza despampanante no pasa desapercibida luego de haber tenido a su hijo Thiago, fruto del matrimonio con su esposo Juan David Echeverri.

Su belleza ha sido uno de los dones que la llevaron en el año 2005 a ser coronada como Señorita Colombia y a esto se le suma la genética, pues la actriz es prima de la reconocida cantante colombiana Shakira, catalogada como una de las mujeres más hermosas del país.

En las últimas horas, la exseñorita Colombia Valerie Domínguez encendió las redes sociales con una serie de fotografías y videos sexys, luciendo un bikini que dejó en evidencia no solo la belleza de la actriz, sino su actual estado físico a sus 41 años.

“Crónica de un (emoji durazno) anunciado. Este lo pones, lo quitas, lo muestras o lo escondes bajo tus propios términos. Fin del comunicado. ¡Ah! Y lo pones hacer yoga”, escribió la actriz colombiana en su cuenta oficial de Instagram.

Cabe mencionar que Valerie es reconocida por mantener una vida fitness, por lo que ahora que su hijo está más grande tiene mayor tiempo para volver a sus entrenamientos. Por esta razón, la colombiana mostró en los videos publicados en Instagram cómo mantiene su figura haciendo varias rutinas de ejercicio y yoga.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar. Muchos de sus seguidores elogiaron el estado físico de la actriz: “eres una escultura ambulante”, “No mamita, qué nalgas, regia, mi Vale”, “cuerpazo escultural”, “esta mujer tiene un cuerpazo impresionante”.

Otra actriz colombiana que paralizó este fin de semana las redes sociales con sexuales fotos es Carmen Villalobos. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Villalobos subió varias fotografías en las que luce un diminuto traje de baño que desató los comentarios de quienes la admiran. Cabe recordar que luego de su divorcio con el actor colombiano Sebastián Caicedo, la actriz se ha sentido más libre que nunca y ha podido disfrutar cómodamente su soltería, que al parecer, le ha sentado de maravilla.

Entre los comentarios que surgieron tras la publicación, varios fans le insinuaron que era una mujer perfecta para abrir Onlyfans, “ush perfecta con ese cuerpazo para Onlyfans”. Otros, admiraron la belleza de Villalobos con estos comentarios: “Eres una diosa colombiana”, “Belleza inigualable, encantó de mujer”, “Esta mujer me encanta” y “Que belleza de mujer”.

Karol G compartió sensuales fotos desde una piscina y la llenaron de elogios

Karol G se ha ganado el cariño de varias personas alrededor del mundo. La cantante suma más de 50 millones de seguidores en las redes sociales, lo que demuestra que no solo es una de las artistas del género urbano más populares, sino también una de las más queridas.

Recientemente, la bichota ha compartido fotografías en la que se encuentra en vestido de baño en una piscina, en medio de sus días de descanso. Sus seguidores no han dudado en elogiar su belleza y sensualidad e incluso han manifestado su parecido con la sirenita, debido al color de cabello que tiene actualmente la artista.

“Juré que no me iba a coger de ningún culito … Y aquí me tiene hablándote bonito, 13″, escribió la cantante al publicar el carrete que ya completa más de un millón de likes y miles de comentarios de los internautas que manifestaron que quedaron enamorados.