“Esperando con ansias”: Valerie Domínguez emocionó a sus seguidores con emotivo mensaje

Valerie Domínguez es una de las actrices, modelos y presentadoras más reconocidas de Colombia. Esta barranquillera se dio a conocer en el mundo de la farándula luego de su participación en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia.

Instagram @valeriedomi - Foto: Instagram @valeriedomi

En este certamen, llevado a cabo en 2005, fue coronada como Señorita Colombia. Posteriormente, en julio del siguiente año se fue a Los Ángeles, California, para participar en Miss Universo, un espacio en el que llegó a ser una de las diez finalistas y una de las favoritas durante todo el concurso.

Aunque no se llevó la corona de la mujer más bella del universo, no cabe duda de que Valerie se robó el corazón de muchos colombianos y hoy en día lo sigue haciendo. Domínguez, a sus 42 años, se destaca no solo como modelo sino también como actriz, presentadora, empresaria y creadora de contenido al lado de su esposo, el deportista Juan David ‘El Pollo’ Echeverri.

Valerie Domínguez cumplió 41 años - Foto: @valeriedomi

Logrando ser en la actualidad una de las parejas más reconocidas en la farándula colombiana, Valerie y Juan David en más de una ocasión le han demostrado al mundo el amor que se sienten mutuamente. Es por ello que decidieron sumarse a crear videos juntos para plataformas como TikTok e Instagram y lo hacen también con su hijo Thiago. ¿Pero el pequeño tendrá un hermano? Una foto de la modelo puso a muchos a sospechar.

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, Valerie Domínguez entretiene a todos sus fanáticos con videos y fotos al lado de su pequeño hijo Thiago y también con quien es su esposo desde hace unos pocos años.

Gracias a las redes sociales, Valerie y Juan David se han ganado la simpatía de muchos colombianos pues muestran varios detalles de su intimidad, generando empatía en quienes los ven. Hace poco esta pareja de famosos decidió contar lo que no les gusta del otro.

Juan David, por ejemplo, indicó que no entiende cómo hace Valerie para bañarse con agua hirviendo. Esto no le gusta cuando ambos deciden compartir tiempo en la regadera. Al llegar el turno de la modelo, ella señaló que no le gusta que él habla muy duro y, cuando quiere hacer la siesta, el ruido de su voz no la deja descansar. Sumado a ello, también es incómodo cuando hay reuniones en la casa.

Ahora la protagonista fue la barranquillera pues subió una foto que ha dejado muchos comentarios. En ella se ve a Valerie con una barriga prominente y escribe como mensaje: “Esperando con ansias”. De inmediato muchos quedaron ilusionados con la idea de ver a la exreina embarazada por segunda vez. Sin embargo, más adelante del texto Domínguez escribe: “...que bajen los fríjoles”.

Ante esto muchos de sus seguidores comentaron que cayeron en la broma de la presentadora ya que en varias ocasiones ha dejado saber que su pareja está en busca de un nuevo integrante pero que ella se ha tomado su tiempo para disfrutar a su primer bebé.

“Joaaaa! Ni mi ex me ilusionó de esa manera!”; “Para los que no leen completo 😂😂😂”; “Jajajajaja! Dios mio y esos frijoles que tenían? Explosivos? Jajaja 🙏🏻”; “😂😂 y uno escribiendo FELICITACIONES!!”, fueron algunos mensajes que dejaron sus fans en el post.

Hace unos días Valerie Domínguez reveló lo que no le gusta mucho de su esposo. La actriz afirmó que no le gusta que Echeverri a veces coma muy rápido, lo que genera que ella se sienta acelerada. La cuarta cosa que no le gusta al marido radica en que considera que es un poco extremista, en especial desde el nacimiento de Thiago. “Todo lo vuelve un mundo así de grande”, señaló el deportista al recordar la manera que ella reaccionó cuando tembló.