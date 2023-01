Video | Así fue la patada que le dio Valerie Domínguez a su esposo: “casi lo deja sin nariz”

La exreina y presentadora Valerie Domínguez y su esposo, Juan David Echeverri, más conocido como El Pollo, se han convertido en una sensación en redes sociales por los videos que comparten en familia y las bromas con las que divierten a más de tres millones de seguidores.

Con videos de sus vivencias familiares, en compañía de su pequeño Thiago, la pareja convierte sus videos en tendencia con millones de vistas. Recientemente, compartieron un gracioso video en sus redes en que el esposo de la presentadora casi resulta lesionado.

Domínguez y Echeverri viajaron durante las vacaciones de fin de año a un destino playero desde donde mostraron algunas instantáneas en sus redes sociales y decidieron grabar un video junto a la piscina.

Para hacerlo, la presentadora quería subirse a los hombros de su esposo luego de hacer una pirueta de gimnasia, sin embargo, en el momento en que subía sus piernas lo golpeó en la cara.

El esposo de la exreina reaccionó en medio de las risas mientras revisaba su cara. “TIENEN QUE VERLO HASTA EL FINAL!🤣🙈 Hagan contenido juntos decían, será divertido decían!! Y pues…yo la paso bien 😂PS: No lo intentes en casa ni con tu pareja!”, es el mensaje con el que la pareja acompañó su publicación.

Valerie Domínguez y su graciosa forma de despedir el año viejo

Durante la primera semana de este 2023, los famosos de las redes y la televisión son protagonistas de los portales de entretenimiento, pues hay quienes comparten parte de sus vivencias para despedir el año que acabó de pasar. Una de las celebridades que es mencionada por su singular celebración es la modelo y presentadora barranquillera Valerie Domínguez.

Valerie Domínguez y su esposo - Foto: Instagram @valeriedomi

En 2022, la mujer de la farándula colombiana presentó la sección de entretenimiento en el Canal RCN, además hizo parte del elenco de la telenovela Te la dedico. Aunque no se conocen los proyectos que Domínguez tiene en mente para el nuevo año, en Instagram, donde ya casi llega a los tres millones de seguidores, la famosa muestra parte de su cotidianidad y convivencia en familia con su esposo Juan David Echeverry.

En el caso de Valerie, la mujer acaparó la atención de los cibernautas por la graciosa forma con la que festejó la llegada del 2023. Lo primero que hay que decir es que la modelo optó por lucir un conjunto de dos piezas formal, con brillos y escote.

Mediante un carrete que consta de diez piezas fotográficas y de video, la colombiana escogió momentos memorables que compartió al lado de su familia y seres queridos, además de su pequeño hijo Thiago Echeverri Domínguez.

Pero hubo uno de los posts que le ganó en popularidad, en comparación con los otros, y fue por un muñeco de año viejo con el que la multifacética mujer posó. Lo curioso es que el muñeco, que se quema con la llegada de un nuevo año, tenía una camiseta de fútbol del Barcelona, además de la cara impresa del exfutbolista y expareja de la cantante Shakira, Gerard Piqué.

El año viejo fue puesto en una silla, al lado de una piscina. En ese lugar, Valerie bailó alrededor del mismo y se sorprendió porque, al pasar cerca, se le calló la cabeza.

“Feliz año para todos! Por acá recibimos el año con toda la actitud!🥳 Y que empiece el 2023!”, se lee en el pie de foto del carrete.

Valerie Domínguez - Foto tomada de Instagram @valeriedomi - Foto: Instagram @valeriedomi

Debido a la gracia que generó el año viejo que utilizó Domínguez junto a su familia, pues Gerard Piqué fue de los más mediáticos el año pasado tras separarse de Shakira, los internautas de las plataformas no dudaron en comentar al respecto: “El mejor año viejo del mundo”; “Con Shakira nadie se mete 😂”; “El año viejo es el mejor, lástima que no hay video de la quema”; “Ese Piqué ya le cogió miedo a las costeñas”; “Con la prima nadie se mete 😂”, “Me encanta esta pareja ❤️ ojalá y no se divorcien”, son varios de los puntos más relevantes por parte de los seguidores de la actriz.