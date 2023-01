Transportadores de Barbosa, Antioquia, bloquean autopista norte a la altura de peaje El Trapiche

En un verdadero calvario se encuentran los habitantes del norte del valle de Aburrá, debido a que los transportadores del municipio de Barbosa, Antioquia, tienen bloqueada la vía sobre la autopista Norte, a la altura de la vereda El Machete. Exigen que el peaje El Trapiche sea desmontado.

De acuerdo con los manifestantes, no es justo que sigan pagando un peaje que para los vehículos particulares es de 19.600 pesos y para transportadores de carga, de 43.100, tarifas que deben sacar de sus bolsillos cada vez que llegan al municipio.

Complicada la movilidad para el norte del área metropolitana...solo pasan motos y personas están a pie para llegar a sus casas. pic.twitter.com/ioL3tDHxXV — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) January 21, 2023

Además, aseguran que los peajes afectan el turismo, porque cuando las personas llegan al peaje y ven la tarifa tan alta, prefieren no ingresar al municipio, sino seguir su recorrido por otros territorios de Antioquia.

Complicada la movilidad para el norte del área metropolitana...peaje el trapiche pic.twitter.com/35t9zoaTi7 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) January 21, 2023

Alcalde duda sobre el traslado de los peajes El Trapiche y Cabildo

Ante el anuncio del Ministerio de Transporte de realizar cambios estructurales en los peajes El Trapiche y Cabildo, al norte del Valle de Aburrá, el alcalde de Barbosa, Edgar Augusto Gallego, anunció que tiene dudas de que eso se haga realidad en los próximos meses.

El mandatario manifestó que en el municipio hay suficientes razones para no creer y desconfiar, ya que durante varios años han prometido el retiro de dichos peajes, pero pasan los años y siguen ahí.

“En Barbosa tenemos muchas razones para no creer y desconfiar. En materia de peajes siempre nos han prometido que los van a retirar, pero pasan los años y continúan ahí. Hemos recibido apoyo de muchos congresistas y diputados amigos, de servidores públicos en general, a todos nuestros agradecimientos. Pero el mayor mérito lo tiene la comunidad, que año tras año ha sufrido con los peajes. Las comunidades organizadas, el Comité No Más Peajes y organizaciones sociales que constantemente han protestado, de manera pacífica, para que se retiren estos peajes del Área Metropolitana”, sostuvo Gallego.

Según el mandatario barboseño, si se quitan los peajes, sería un triunfo para la comunidad después de 20 años de estar instalados en el Norte del Valle de Aburrá, estancando el desarrollo del territorio.

Aunque la fecha tentativa para ejecutar los cambios sería en los primeros días de enero de 2023, la medida está sujeta al cronograma de tareas que fije la empresa que tiene a cargo el mantenimiento de la vía, a razón de que se tendría que repensar la carga tarifaria.

Desde varios sectores celebraron la noticia. El senador Carlos Andrés Trujillo afirmó que, tras varios días de trabajo, llegó el final de los peajes que estaban causando dolores de cabeza dentro de los municipios que integran el Valle de Aburrá.

Conductores en Antioquia denuncian cobros excesivos de los peajes - Foto: ATC Transportadores

Mujer paga los peajes con monedas de 50 pesos

La inconformidad por el alto costo de los peajes llevó a Sandra Gutiérrez a pagar con monedas de 50 pesos el peaje El Trapiche, ubicado en la doble calzada Bello-Hatillo. La mujer, de 48 años, contó que como señal de protesta pacífica viene realizando el pago de esta forma desde el pasado 12 de junio, cuando le quitaron el beneficio de tarifa diferencial.

Ella muestra su inconformismo por el pago de una tarifa plena de 14.500 pesos, cuando antes realizaba el pago de 2.700, como lo han hecho más de 2.000 barboseños. Asegura que, al parecer, fue excluida como un “castigo” por las protestas que ha liderado en conjunto con otros habitantes que ven estos peajes como algo injusto que han llevado más gastos para los más desfavorecidos.

La inconformidad por el alto costo de los peajes llevaron a Sandra Gutiérrez a pagar con monedas de 50 pesos el peaje El Trapiche, ubicado en la Doble Calzada Bello - Hatillo. - Foto: Foto suministrada por Sandra Gutiérrez.

Gutiérrez aseguró que solo está saliendo en su carro los días sábados para llevar a sus dos hijas a Medellín a clases de ballet y modelaje, y los otros días le toca en transporte público, porque no le da para pagar casi 30.000 pesos diariamente en peajes, además de parqueadero, gasolina, entre otros gastos que conlleva tener un vehículo.

“Una de las funcionarias del peaje, sarcásticamente me dijo: ‘y usted cree que con ese modo de pagar con monedas le van a autorizar el diferencial’. De hecho, la tutela que no salió a mi favor, yo la volví a interponer y estoy esperando que me respeten mis derechos, los cuales antes tenía. Pueden que me tengan en la mira porque digo las cosas como son”, sostuvo Gutiérrez.

Gutiérrez, quien se moviliza en su campero Mitsubishi de color rojo, tiene la esperanza de que otras personas también sigan pagando el peaje con este tipo de monedas para ver si algún día les hacen caso.

Cabe recordar que desde enero de 2022 el departamento de Antioquia cuenta con el beneficio de la disminución de la tarifa de sus peajes, por medio de un acuerdo entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesión Vías del Nus (Vinus).

Por eso, los habitantes de este municipio y algunas veredas aledañas pagan un valor de 2.700 pesos para las categorías 1 y 2 en los peajes Cabildo y Trapiche, con previo registro en el sistema.

Pero en el caso de la conductora no aplica el beneficio y le toca pagar la tarifa plena de 14.500 pesos, cuando antes pagaba 2.700 pesos, como lo han hecho cerca de 2.000 barboseños.