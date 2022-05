Tres funcionarios de la Alcaldía de Medellín renunciaron para unirse a la campaña de Petro

En total, seis miembros del gabinete del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, han decido renunciar a sus puestos para sumarse a la campaña presidencial del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

Este lunes 9 de mayo se conoció la renuncia de otros tres funcionarios, se trata de: Carlos ‘el flaco’ Mejía, secretario de Movilidad; Juliana Colorado, secretaria de Medio Ambiente; y Eleonora Betancur, directora de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, hija de la representante electa a la cámara del Tolima, Olga Beatriz González.

Decisión que fue aplaudida por el exsecretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, quién también desistió de su cargo para apostarle al proyecto político de Gustavo Petro.

“El viernes me presentaron su renuncia para dar un paso adelante, para liderar. Tres personas que han sido fundamentales para este equipo, que han estado desde el día cero de nuestro gobierno, personas que vamos a extrañar mucho en la Alcaldía, pero que sabemos que le van a servir muchísimo al país”, dijo el mandatario local en medio del Consejo de Gobierno.

Tres grandes compañeros que trabajaron por la #MedellínFuturo, ahora se van a construir un mejor país. Muchos éxitos a @jucja18, @elflacomejiam y @EleoBe. 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/ofyIBC1VTE — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 9, 2022

Recordemos que, Juan Carlos Upegui, primo de la primera dama, quien se desempañaba como líder de la Secretaría de la No-Violencia, fue la primera persona en renunciar para sumarse a la campaña de Petro.

Posteriormente, Restrepo y Juan Pablo Ramírez, Secretario de Inclusión Social, dieron un paso al lado e hicieron pública su decisión, por lo que se reunieron a las afuera de la Alcaldía de Medellín para compartir su anuncio e invitar a que más personas se unieran a este proyecto político.

Los seis funcionarios que renunciaron eran de libre nombramiento y remoción. La esposa de Daniel Quintero, también hace parte de esta campaña política, incluso se le ha visto participando de forma activa en diversas actividades políticas programadas en la capital antioqueña. De esta manera, el candidato de la Colombia Humana espera aumentar la cantidad de votos en la ciudad, para así alcanzar a su más fuerte contendor, Federico Gutiérrez.

El pasado 13 de marzo, en Medellín, Petro logró 112.710 votos en la consulta interpartidista, mientras que Gutiérrez lo triplicó con 412.110 votos.

Diana Osorio recibió a Francia Márquez en Medellín

En video quedó registrado el polémico momento en que la esposa del alcalde de Medellín, Diana Osorio, les dio la bienvenida a la fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico, Francia Márquez, en compañía de Verónica Alcocer, esposa del candidato presidencial, en una tarima situada en el parque del Poblado, en la comuna 14 de Medellín.

“De Medellín para Colombia”, expresó con efusividad Osorio, como se puede evidenciar en el video que filmó uno de los asistentes al evento programado en la capital antioqueña bajo el lema “13 propuestas de las mujeres para vivir sabroso”, según una pieza publicitaria publicada en redes.

“Yo no tengo absolutamente ninguna inhabilidad y, eso sí, soy respetuosa de los procesos de las instituciones y mientras esté en espacios y en eventos públicos, no digo por quién voy a votar, pero cuando estoy en un espacio privado, que no tiene nada que ver con la administración pública, lo puedo hacer, es absolutamente legal”, dijo la primera dama a Blu Radio.

No obstante, en las fotografías publicadas a través de las redes sociales en el perfil de Francia Márquez no se evidencia la presencia de la primera dama de Medellín.

En su discurso, Márquez aseguró que, Medellín es la ciudad en donde más feminicidios se cometen en Colombia, por lo que invitó “al pueblo antioqueño a hacer un pacto por la vida de las mujeres, la paz, la justicia social y la dignidad humana”.

Recordemos que en la tarde este viernes Daniel Quintero fue protagonista de otra polémica en redes sociales, después de manifestar que “por el bien de la democracia y la estabilidad Nacional, el presidente Duque debe pedir la renuncia inmediata del General Zapateiro, quien a pesar de tener a cargo a 500 mil hombres armados decidió tomar partido político. Su participación en política es ilegal y peligrosa para todos”, apuntó en su cuenta de Twitter.