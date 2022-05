Autoridades alertan ante el posible derrumbe de quince edificaciones en Medellín

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) realiza seguimiento y evaluación a 15 edificaciones que representan algún tipo de riesgo para la vida de los ciudadanos.

De las 15, cinco fueron reforzadas y a diez les realizan seguimiento. Cinco de estas fueron evacuadas y las otras cinco, aunque están habitadas, se inspeccionan con frecuencia. Adicionalmente, tres ya fueron demolidas.

Lo anterior debido a que cerca del 80 % de las estructuras ubicadas en la zona urbana están construidas con mampostería, lo cual arroja condiciones de vulnerabilidad sísmica muy importantes para el territorio.

“El estudio de microzonificación sísmica, referenciada en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, ubicó la aceleración sísmica sobre Medellín en una intensidad alta y es por esto que debemos disminuir la vulnerabilidad y prepararnos”, explicó Walter Pérez Betancur subdirector de Conocimiento y Reducción del Riesgo de Desastres del DAGRD.

La Comuna 1 de Medellín, conformada por las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez, se encuentra en nivel intermedio-alto de susceptibilidad ante sismos. Los niveles de vulnerabilidad, en caso de un sismo, están asociados a las altas densidades de población y a la construcción de viviendas sin cumplir la Norma Sismo Resistente (NSR-10).

Sergio Forero, ingeniero estructural integrante del Grupo de Riesgo Sísmico y Daño Estructural del DAGRD dijo que “el seguimiento consiste en visitas periódicas a las edificaciones con fallas estructurales para inspeccionar su estado y definir medidas correctivas en caso de ser necesarias”.

Los ciudadanos pueden solicitar inspecciones por riesgo en la línea única 123, cuando exista un daño que comprometa la estabilidad de una estructura. Posteriormente, el equipo técnico del DAGRD realizará la visita y hará evaluación ocular.

Nivel de riesgo en la ciudad

De acuerdo con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, la ciudad se localiza en la zona de amenaza intermedia, lo que se traduce en probabilidades moderadas de ocurrencia de un sismo y, en el caso de que suceda, este tendría impactos no destructivos, aunque sí importantes, en la medida en que sus efectos se relacionarían con la calidad de las construcciones.

Personería de Medellín pide ser reubicada con urgencia

Luego de la evacuación que se realizó el pasado 21 de abril, funcionarios de la Personería de Medellín no han podido retornar a su lugar de trabajo. Lo anterior, en cumplimiento a las recomendaciones brindadas por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín que adelantaba evaluaciones para determinar la presencia de gases en el ambiente, los cuales podrían ser perjudiciales para la salud.

Ante esta situación, el personal del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá adelanta hoy martes una visita con equipos especiales para evaluar la situación actual del aire en la Sede Central, para así determinar si la calidad del aire se encuentra en condiciones normales.

Aunque las oficinas de atención al público funcionan con total normalidad, algunos funcionarios han decidido trabajar a las afueras de las instalaciones por el riesgo que allí se presenta.

Al respecto, la personera auxiliar de Medellín, Olga Lucía Rodríguez, manifestó que “este espacio no estaba diseñado inicialmente para prestar servicios administrativos, porque no cumple con las condiciones laborales mínimas e idóneas, no solo por las fallas estructurales que causan las constantes inundaciones, sino también por las características dañinas del aire en el ambiente que generan riesgos para la salud humana”.

Ante esta situación, la Personería solicitó de manera urgente el cambio de sede que cumpla con las condiciones necesarias para prestar servicios administrativos, pues allí se han presentado fallas estructurales que causan inundaciones, además de aparentes características dañinas del aire.

Es por ello que desde el año pasado la entidad solicitó un cambio de sede en repetidas ocasiones, pero a la fecha esto no se ha cumplido.