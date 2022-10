Una mujer paga los peajes, en Antioquia, con monedas de 50 pesos como forma de protesta

La inconformidad por el alto costo de los peajes llevó a Sandra Gutiérrez a pagar con monedas de 50 pesos el peaje El Trapiche, ubicado en la doble calzada Bello-Hatillo. La mujer, de 48 años, contó que como señal de protesta pacífica viene realizando el pago de esta forma desde el pasado 12 de junio, cuando le quitaron el beneficio de tarifa diferencial.

Ella muestra su inconformismo por el pago de una tarifa plena de $14.500, cuando antes realizaba el pago de $2.700, como lo han hecho más de 2.000 barboseños. Asegura que, al parecer, fue excluida como un “castigo” por las protestas que ha liderado en conjunto con otros habitantes que ven estos peajes como algo injusto que han llevado más gastos para los más desfavorecidos.

Gutiérrez aseguró que solo está saliendo en su carro los días sábado para llevar a sus dos hijas a Medellín a clases de ballet y modelaje, y los otros días le toca en transporte público, porque no le da para pagar casi $30.000 diariamente en peajes, pero además parqueadero, gasolina, entre otros gastos que conlleva tener un vehículo.

“Una de las funcionarias del peaje, sarcásticamente me dijo: y usted cree que con ese modo de pagar con monedas le van a autorizar el diferencial. De hecho, la tutela que no salió a mi favor, yo la volví a interponer y estoy esperando que me respeten mis derechos, de los cuales antes tenía. Pueden que me tengan en la mira porque digo las cosas como son”, sostuvo Gutiérrez.

Gutiérrez, quien se moviliza en su campero Mitsubishi de color rojo, tiene la esperanza de que otras personas también sigan pagando el peaje con este tipo de monedas para ver si algún día les hacen caso.

Cabe recordar que desde enero de 2022 el departamento de Antioquia cuenta con el beneficio de la disminución de la tarifa de sus peajes, por medio de un acuerdo entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesión Vías del Nus (Vinus). Por eso, los habitantes de este municipio y algunas veredas aledañas pagan un valor de 2.700 pesos para las categorías 1 y 2 en los peajes Cabildo y Trapiche, con previo registro en el sistema.

Pero en el caso de la conductora no aplica el beneficio y le toca pagar la tarifa plena de $14.500, cuando antes pagaba $2.700, como lo han hecho cerca de 2.000 barboseños.

Peajes para motos en el país

Las motos se han convertido en uno de los medios de transporte más usados en Colombia, ya que permiten evitar el tráfico que se hace en las horas pico y llegar mucho más rápido a un destino, además de ser una opción de transporte más económico frente a los carros.

Actualmente, las motocicletas no pagan peaje, en muchas ciudades no las cobija la medida de pico y placa y solo deben pagar impuesto vehicular las que tienen un cilindraje mayor a los 125 cc, que es mucho menor al que paga un vehículo.

El hecho de que se le quite alguno de estos beneficios que tienen las motos en el país es causante de inconformidades, protestas y polémica, ya que, en su gran mayoría, este tipo de vehículos es el medio de transporte y de trabajo de muchos colombianos, especialmente de estratos bajos.

Fue precisamente una polémica la que generó este martes el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, cuando dio a entender que las motocicletas con un cilindraje superior a 500 centímetros cúbicos iban a comenzar a pagar peaje, contrario a lo que había prometido el presidente Gustavo Petro en campaña.

“Las motos son un instrumento de transporte y trabajo de muchos colombianos. Promoveremos estrategias en beneficio de su seguridad vial y ratificamos el compromiso del presidente Gustavo Petro de no cobrar peaje a las motocicletas con cilindrajes inferiores a 500 cc”, escribió el funcionario a través de su cuenta en Twitter, en la mañana de este lunes 22 de agosto.