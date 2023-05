Emergencias en Pereira y Dosquebradas por el uso incorrecto del gas propano

En Pereira y Dosquebradas se registraron emergencias por el uso incorrecto del gas propano, el cual ha sido una alternativa ante la falta del servicio domiciliario que fue suspendido por la compañía Transportadora de Gas Internacional (TGI), a raíz de las anomalías geológicas en el sector de Cerro Bravo.

De acuerdo con las autoridades, el uso de pipas de gas propano generó algunas eventualidades, al parecer, producto de conexiones incorrectas.

“Se debió a una fuga en el regulador, uno de los empleados del lugar en donde se encontraba el cilindro, al intentar controlar la fuga, sufrió quemaduras y debió ser remitido al hospital Santa Mónica por la Defensa Civil”, dijo Lina Marín, comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio de Dosquebradas, donde se presentó una de las emergencias, exactamente en un establecimiento de comidas ubicado en el barrio Buenos Aires.

Cilindros con gas propano. - Foto: GIANCARLO MANZANO / Q'HUBO

Además, la comandante agregó: “afortunadamente, la comunidad pudo controlar las llamas presentadas en el cilindro con extintores portátiles. Le pedimos a la comunidad seguir las recomendaciones que se han impartido y, sobre todo, no tener los cilindros cerca de fuentes de calor, tenerlos en zonas ventiladas y de fácil acceso”.

Otro accidente se presentó en una casa del barrio Villa del Prado en la ciudad de Pereira, donde la incorrecta conexión de un cilindro de gas generó un escape, lo que provocó un incendio que dejó pérdidas materiales.

“Nos damos cuenta de que ha sido una mala manipulación de un cilindro de gas propano, se le hacen unas preguntas al propietario donde nos manifiesta que estuvo manipulando un cilindro de gas propano y lo conectó a una estufa, no quedó bien sellado, no se hizo la verificación para que no hubieran escapes, ni en el cilindro, ni en la estufa”, aseguró el bombero Diego Vargas, jefe de operaciones de la Base 2 de Bomberos de San Fernando.

Vargas menciona que, según el informe, en el momento en el que prendió la estufa, de inmediato se encendió la cocina, “no le da tiempo de usar extintores ni nada, informa que le cogió bastante ventaja y se controló con la ayuda de la comunidad con extintores. Con el apoyo de la móvil 5 y el apoyo de la móvil 2 y 12 se logró hacer control total del incendio, donde hubo pérdidas de enseres, electrodomésticos, estufa, nevera, lavadora, techo”, sostuvo el jefe de operaciones.

De otro lado, se anunció el corte de agua masivo en la mitad de la ciudad de Pereira, porque la empresa tiene dificultades para potabilizar el líquido que llega del río Otún a la bocatoma, debido a la gran cantidad de lodo.

El gerente de Aguas y Aguas de Pereira, Leandro Jaramillo, relató que el incidente fue generado por las fuertes lluvias que cayeron sobre la región. La abundante tierra frenó la operación de los sistemas.

Pereira completa cuatro días sin el servicio de gas natural. - Foto: Getty Images

“Esta situación genera que se bajen los niveles de los diferentes tanques de almacenamiento, por eso los cerramos. Necesitamos recuperarlos para no descompensar el sistema”, afirmó el funcionario por medio de redes sociales.

Frente a este escenario, la empresa de Energía de Pereira le envió una comunicación al Gobierno nacional para que dé el visto bueno de disminuir la tarifa de energía, mientras dura la suspensión del servicio de gas en esta zona de Colombia.

De otro lado, Empresas Municipales de Cali (Emcali) informó a la ciudadanía que no son ciertas las informaciones que circulan mediante cadenas de WhatsApp y redes sociales, en las que se anuncia una suspensión del suministro de energía a todos los usuarios mientras se adelantan adecuaciones locativas relacionadas con el suministro de gas.

“Empresas Municipales de Cali es distribuidor, no generador de energía. Emcali siendo consecuente con la situación que se está presentando con la suspensión del gas, ha tomado la decisión de suspender todas las maniobras que impliquen suspensión del servicio por modernización de su sistema o también por reposición de redes”, aseguró Dielman Penagos, jefe de unidad operativa de la Gerencia de Energía.

Dielman Penagos, jefe de unidad operativa de la Gerencia de Energía. - Foto: Cortesía Emcali

Asimismo, agregó: “queremos manifestar a todos nuestros usuarios de Cali, Yumbo y Puerto Tejada, que todas las actividades de mantenimiento o modernización de la red de distribución que estaban programadas para los próximos días, fueron suspendidas mientras dure la contingencia por el no suministro de gas a la región”, afirmó Penagos.