En video quedó registrado el momento en el que una montaña se desprendió y cayó sobre un bus con 31 pasajeros en Risaralda

Un ciudadano captó con su celular la tragedia que hoy lamenta el país: grabó el momento exacto en el que una montaña se desprendió sobre un vehículo de servicio público que transportaba a 31 pasajeros por las carreteras del departamento de Risaralda.

En las imágenes se detalla el instante en que la tierra comienza a ceder, mientras los automotores que estaban enfilados para cruzar retroceden para escapar del inminente deslizamiento, en el kilómetro 13 del corredor que une a Santa Cecilia con Pueblo Rico.

Los tres carros y la motocicleta que resultaron sepultados se ven en la pantalla antes de ser cubiertos por la tierra y las piedras. La moto encabezaba el recorrido con dos personas a bordo, después estaba el bus y de último se encontraba el camión de color rojo.

Unas pequeñas porciones de arena anticiparon el incidente. En cuestión de 10 segundos se cayó la montaña entera. El estruendo del movimiento en masa y los gritos de las personas que estaban atestiguando el hecho dieron cuenta de la emergencia.

“Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios mío, por Dios”, dijo el hombre que registró con su teléfono la emergencia, en un tono de preocupación. Las imágenes ya no estaban sobre la peña, sino que se distorsionaron mientras se ponía a salvo a un lado de la vía.

El video ha circulado ampliamente en las redes sociales a razón de que pusieron en evidencia uno de los incidentes naturales que mayor complejidad ha traído en lo que va corrido de este año en Colombia, dado que son 31 personas las que quedaron sepultadas.

En más de trece horas, los organismos de socorro le han podido salvar la vida a nueve pasajeros: todos fueron atendidos de urgencia en el hospital local de Pueblo Rico y, según la gravedad de las lesiones, enviados a centros de mayor complejidad en Pereira.

Seis fueron identificados como Yolanda Pérez Acevedo, Andrés Guillermo Ibargüen Díaz, Elvia Quiñónez Castillo, Danilo Ríos Granada, Kevin Sánchez Río y Saray Mosquera Rivera.

También se confirmó la muerte de tres ciudadanos: Guillermo Ibargüen Arboleda, de 44 años; Samuel Elías Ayala Benítez, de 20 años; y una menor de aproximadamente siete años, identificada como Saray, que se transportaba en la motocicleta.

De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, en esta zona de Risaralda los organismos de socorro siguen en la búsqueda intensa de 20 víctimas. Las labores se mantendrán durante la noche, siempre y cuando las fuertes precipitaciones no vuelvan a aparecer.

Un sobreviviente

Andrés Guillermo Ibargüen Rivas logró escapar del deslizamiento tierra que sepultó al bus de servicio público en el que se movilizaba junto a otras 26 personas en el departamento de Risaralda. Entre lágrimas, relató el terror que enfrentó en la mañana de este domingo.

Él se montó en la madrugada en el automotor que salió de la ciudad de Cali con destino hacia Chocó. Una lluvia de piedras y material vegetal les frenó el paso cuando el carro se movía entre los municipios de Santa Cecilia y Pueblo Rico, a más de cuatro horas de su destino.

En conversación con la emisora de Lloró Stereo, Ibargüen detalló que el conductor del automotor alcanzó a observar que la montaña se estaba desprendiendo. En consecuencia, tomó la decisión de retroceder para esquivar los elementos que estaban cayendo.

“Se estaba derrumbando una parte y el bus estaba un poco atrás. El señor del bus iba retrocediendo, cuando iba retrocediendo, se vino todo encima del bus”, relató el sobreviviente que está siendo atendido en una clínica de la ciudad de Pereira.

Él compartió el asiento del viaje junto a su padre. Ambos maniobraron para salir con vida del deslizamiento que cubrió completamente al vehículo, a la altura del kilómetro 17, en la vía que une al departamento de Chocó con los municipios del Eje Cafetero.

La víctima comentó entre lágrimas lo que vivió después de recibir los impactos de las piedras: “Yo estaba con mi papá al lado. Mi papá (llora) me ayudó a salir del bus por un huequito. Me tuve que tirar al barranco”, afirmó el hombre mientras lamentaba el dolor.

Sin embargo, cuando alcanzó a salir del automotor, el carro ya estaba bajo la tierra, por lo que su padre no pudo evacuar: “Cuando me tiré, ya se había tapado todo. Tuve que pasar cierta parte para que esas piedras no me cayeran encima”, concluyó el sobreviviente.

Luego se sentó en una parte del sector a observar el suceso que hoy lamenta el país. Los organismos de socorro tardaron en llegar. Él atestiguó cada segundo del incidente donde quedó atrapado su padre. Estuvo frente al deslizamiento hasta que lo montaron en una ambulancia hacia Pereira.