“No los dejan atacar para que la guerrilla venga y los mate”: Papá de soldado asesinado en ataque con explosivos en Nariño

“A mi me llamaron como a las 6:00 de la mañana del Ejército Nacional a decirme que mi hijo había sido asesinado en un atentado de estos grupos ilegales que delinquen en Nariño. Yo llamé a unos compañeros de Jhon Freddy y me dijeron que los habían levantado a tatucos. Son dos los muertos, mi hijo y un compañero”, precisó.

“En Colombia no existe la paz que está vendiendo el señor presidente Petro, porque si hubiera paz no estuvieran matando a los militares, a los policías y no hicieran los atentados donde cae hasta la gente que no tiene que ver. No dejan atacar para que la guerrilla venga y los mate, como hoy mataron a mi hijo de una manera vil”, señaló.