Así funciona la minería ilegal en el Caribe colombiano: ELN, Los Pachencas y Clan del Golfo se disputan esta jugosa renta criminal

SEMANA tuvo acceso al expediente que tiene en su poder la Fiscalía General de la Nación y habló con un investigador judicial que le sigue el rastro a los ilegales que no se detienen para seguir generando jugosas sumas de dinero para finalmente financiar su absurda guerra.

“Colombia enfrenta un nuevo problema: una abundancia de cocaína”, dice The New York Times. La situación es crítica en las regiones

“Cuando realizamos estas investigaciones pudimos determinar que los guerrilleros del ELN, no discriminan a las personas que utilizan para poder generar altos ingresos para la guerra como por ejemplo los menores de edad que son casi que obligados a trabajar para ellos porque o sino asesinan a sus familias y estas personas no tienen otra opción que hacer lo que les dicen”, detalló.

“Las operaciones en el sur de Bolívar no las estamos realizando como lo realizábamos en otros gobiernos porque el orden público está peor que nunca y no hay garantías para ingresar a la zona teniendo en cuenta que no solo ingresa la Fiscalía sino que también la Armada, la Fuerza Aérea, entre otras instituciones que nos apoyan en las operaciones. En una de las operaciones e investigaciones que hicimos pudimos determinar que estos grupos ilegales ganan como mínimo doscientos mil millones de pesos por año solo con el tema del oro”, reveló.