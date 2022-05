Dos colombianas proaborto entre las 100 mujeres más influyentes del mundo, según Time

Ana Cristina González Vélez y Cristina Villarreal Velásquez fueron destacadas por la revista Time como dos de las 100 mujeres destacadas en el mundo.

Ambas forman parte del movimiento Causa Justa, que ha luchado en el país por la aprobación del aborto, y fueron reconocidas por esa lucha, que ha ido avanzando con los recientes fallos de la Corte Constitucional.

“Saber lo que se necesita para mover un país es difícil, y tienes que tener una resistencia, creencia infinitas y un compromiso apasionado. Y estas dos mujeres lo tienen a raudales”, escribió Ailbhe Smyth en Times, al reseñar las razones por las que González y Villarreal fueron incluidas en el listado.

“Para finalmente legalizar el aborto en Colombia, a pesar de la influencia de la derecha religiosa del país, Ana Cristina González Vélez y Cristina Villarreal Velásquez tuvieron que pensar estratégicamente desde el principio”, destacó Smyth, quien es una activista irlandesa y coordinadora de Together for Yes, una coalición de grupos de la sociedad civil que hizo campaña con éxito para derogar la estricta prohibición del aborto en Irlanda.

“Fueron directo al lugar que era el obstáculo, la Corte Constitucional. También sabían la importancia de tener un movimiento social de amplia base, que impulse a las mujeres de todo el país a usar pañuelos verdes (que se han convertido en un símbolo en toda la región del apoyo al acceso al aborto) y reclamar enérgicamente sus derechos”, indicó.

En la reseña, señaló además que estas dos mujeres colombianas son un ejemplo en la lucha que se libra en otros países frente a la legalización del aborto.

“Es destacable lo que hicieron Ana Cristina y Cristina. Nos da esperanza para el futuro del acceso en los EE. UU., a pesar de lo que está sucediendo con Roe v. Wade”, señaló.

Añadió que esa labor en Colombia “empodera a las mujeres en Polonia, donde las leyes de aborto se encuentran entre las más estrictas de Europa, para decir: Está bien, nuestros países son diferentes, pero si pueden hacerlo, podemos levantarnos y tener otro intento”.

“Ese sentido de solidaridad internacional es crucial, porque hay tantos países donde es difícil para las mujeres ponerse de pie y luchar”, indicó.

Al concluir la reseña, Ailbhe Smyth puntualizó: “Me gustaría mucho conocer a estas mujeres, estrecharles la mano y darles un abrazo. Son brillantes”.

¿Quiénes son estas dos mujeres?

Ana Cristina González nació el 7 de abril de 1968 en Medellín, es médica y doctora en Bioética. Fue directora Nacional de Salud Pública de Colombia, fundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir y consultora de organismos internacionales.

Cristina Villareal es sicóloga y fundó Oriéntame, la primera organización privada en dar asesorías y ofrecer la interrupción del embarazo de forma legal.

Tras conocer su designación, González escribió en su cuenta en Twitter: “He sido incluida en la lista de Time 2022. Gran honor que recibo junto a Cristina. Un reconocimiento a nuestro trabajo como La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y Causa Justa, que nos permitió un fallo histórico sobre aborto”.

He sido incluida en la lista de #TIME100 2022. Gran honor que recibo junto a @Cristin6368253. Un reconocimiento a nuestro trabajo como @mesaporlavida y @causajustaco que nos permitió un fallo histórico sobre aborto https://t.co/31HPSIc6bO — @Arpistina (@Arpistina1) May 23, 2022

“Desde Causa Justa nos enorgullece informar que Ana Cristina González Vélez y Cristina Villarreal Velásquez, pioneras de este movimiento, han sido incluidas en la lista de las 100 personas más influyentes del 2022 de la revista Time”, publicaron en la cuenta de Twitter @causajustaco.

Desde Causa Justa nos enorgullece informar que @Arpistina1 y @Cristin63682532, pioneras de este movimiento, han sido incluidas en la lista de las 100 personas más influyentes del 2022 de la revista @TIME #Time100 https://t.co/rZzWkwwPUX — Causa Justa por el Aborto (@causajustaco) May 23, 2022

“¡Una gran noticia! Ana Cristina González Vélez y Cristina Villarreal Velásquez, cofundadoras de la Mesa y Pioneras de Causa Justa por el aborto, han sido seleccionas en el listado Time 100, un reconocimiento que nos llena de alegría e inspiración para seguir luchando”, señaló por su parte La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.

😀👏¡Una gran noticia! @Arpistina1 y #CristinaVillareal Co fundadoras de la Mesa y Pioneras de #CausaJustaPorElAborto han sido seleccionas en el listado #TIME100, un reconocimiento nos llena de alegría e inspiración para seguir luchando #SomosHistóricashttps://t.co/FsjVT6lSx2 pic.twitter.com/Le2GXsErfv — MESA POR LA VIDA (@mesaporlavida) May 23, 2022

“Ha sido algo inesperado, inimaginable. Tuve que verificar que no fuera un chiste y después me dio como un poco de mareo. Aunque tengo una carrera profesional que me he preocupado de construir durante 25 años, en el centro de mi trabajo no ha estado la lucha para ser reconocida, sino para avanzar una agenda en la que creo profundamente, que es la del feminismo y la igualdad para las mujeres”, dijo en El País de España, Ana Cristina González Vélez.

Añadió: “Que sea al lado de otra mujer, también feminista y colombiana como Cristina Villarreal, simboliza el reconocimiento a un esfuerzo colectivo que está cifrado en el trabajo que hemos hecho en La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que arrancamos desde que en Colombia el aborto estaba totalmente prohibido hasta el movimiento Causa Justa”.

“Es una alegría sentir que un trabajo tan intenso es reconocido, y es un mensaje de esperanza para las mujeres y para quienes luchamos en el campo de los derechos, tratando de conseguir cosas que a veces parecen invisibles o tan controversiales como puede ser una conquista en el campo del aborto, que es básicamente una conquista en el campo de la libertad para las mujeres”, destacó.