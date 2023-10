Fin al misterio: toman decisión sobre el cadáver de Luis Alfredo Garavito

“La primera vez fue en el año 92, en Jamundí. No sé quién era el niño, él pasó y yo estaba tomando cerveza en un bar. Me lo llevé cerquita de ahí, del pueblo, lo acaricié y luego lo maté. Al otro día me sentía bien, pero al mirar que la ropa mía estaba sangrada, me dije: Dios mío, qué fue lo que hice. Y me puse a llorar. A los tres días apareció en la prensa y me sentí muy mal”, confesó Garavito después de su captura, en una indagatoria que duró más de diez horas.