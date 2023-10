La historia del asesino en serie que ayudó para capturar a Luis Alfredo Garavito, ‘La Bestia’

Andrei tenía una característica especial: impotencia sexual. Eso le causó muchos problemas e incluso burlas, no solo en el colegio cuando era estudiante, sino también en el trabajo , más adelante. Pues se afirma que su primera erección la tuvo al abrazar a una mujer.

Luego de años de búsqueda, dieron con su paradero y fue judicializado. Su juicio llamó la atención del mundo porque mientras se leían los cargos el hombre se reía. “En los actos sexuales perversos experimentaba siempre una especie de furor, una sensación de no tener freno. [...] Lo que hice no fue por el placer sexual, sino porque me proporcionaba paz mental y espiritual durante largos períodos”, afirmó. Incluso hubo un momento en que se bajó los pantalones y les mostró a todos sus genitales.