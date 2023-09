Impresionante video de conductor en Cesar atormentado por supuesta bruja

“Él estaba diciendo incoherencias, que la bruja que no sé que”, dijo uno de los hombres en la escena, mientras el policía le pedía al hombre que se “relajara”.

Las luces del vehículo se apagaron y creyeron que estaban “salados”, pero luego vino la primera alerta. Cuentan que los sorprendió una supuesta larga lluvia y los destellos de luz que antecedían a los fuertes truenos les permitían, a ratos y por muy pocos segundos, ver el camino. Ya para ese momento, el miedo llegó a la escena. Había algo que no les cuadraba y, según su relato, “algo había en el ambiente”.

“No pasa nada raro”, eso lo repetían a ver si se lo creían y, en medio de aquel panorama sombrío, lanzaron el primer llamado de alto, para que lo que fuera que caminaba cerca de ellos se detuviera, como si se tratara de un ladrón. Pero no pasó, no era un delincuente y no levantó las manos; la extraña figura desapareció.