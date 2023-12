Ofrecen millonaria recompensa para ubicar a joven secuestrado en La Guajira

Familiares de migrantes desaparecidos en San Andrés dicen que sus seres queridos fueron secuestrados

“Él ya había vivido esa experiencia por el Darién y no quería que su familia pasara lo mismo. Y como supuestamente le habían dicho que por ahí era más fácil, que ellos no iban a caminar, que ellos no corrían ningún peligro por ese lado, mi hermano decidió reunir el dinero para que ellos se fueran por ese lado. Pero en ningún momento nosotros nos dimos de cuenta que había tres lanchas del año pasado desaparecidas porque, si nosotros nos hubiéramos dado cuenta, no íbamos a poner en riesgo a la familia por ese lado”, dijo Yomeldi.