Una candidata a la Gobernación de Cesar se encadenó en la Registraduría para pedir que avalen su aspiración política

Más de 24 horas cumple la candidata, a las afueras del recinto, en señal de protesta, para reclamar su derecho de participación en las próximas elecciones territoriales. De acuerdo con Pineda, han violado el debido proceso, al no aprobar su candidatura por el Pacto Histórico.

“Mi partido es Colombia Humana y mi coalición es el Pacto Histórico, y no ha inscrito más candidatura que la nuestra. Entonces, no entendemos por qué de manera arbitraria emiten un auto y me lo notifican 10 días después de mi inscripción”, expresó públicamente la aspirante a la Gobernación.