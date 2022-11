Ashton Kutcher correrá la maratón de Nueva York; la cual tendrá como novedad la categoría ‘no binaria’

Ashton Kutcher, reconocido actor estadounidense, estará presente en las calles de Nueva York participando de la clásica maratón de ‘la gran manzana’. Allí, junto a más de 50 mil corredores, tratará de hacer su mejor tiempo, pero su objetivo es lograr recaudar fondos para la fundación que logró crear con Demi Moore, Thorn, la cual pretende hacerle frente al tráfico sexual de menores de edad.

“Necesitamos de su ayuda. Cada dólar que recaudemos se destinará a construir herramientas, para que algún día, esos niños que están ahí afuera, siendo abusados, puedan tener la oportunidad de simplemente ser niños”, dijo Kutcher en un emotivo video donde invitó a todos a participar en la maratón y a donar dinero para su fundación.

Según Kutcher, ya se han recaudado más de un millón de dólares para su fundación y con la maratón espera que esa cifra siga creciendo y así ayudar a muchos más niños del mundo. El actor, recordado por su participación en la serie That ‘70s Show estará acompañado de otros colegas como la actriz Ellie Kemper y la estrella de Bachelor Matt James, quienes por medio de sus redes sociales confirmaron su participación.

La novedad de la maratón de Nueva York, la categoría no binaria

Nick Dill correrá la maratón de Nueva York, pero no estará en la categoría masculina ni en la femenina. El atleta, que se reivindica no binario, correrá en una tercera categoría que responde a una demanda creciente de representación y de inclusión.

No es el primer evento en el que participa este aficionado en carreras de fondo, que ya ha concluido la categoría reina en menos de tres horas. “Antes corría en la categoría masculina”, explica Nick, bailarín profesional antes de convertirse en acupuntor. “Nací niño y me identifiqué como tal durante años”.

“Pero después (en enero) me declaré no binario, sentía un malestar, una confusión cuando solo había hombres o mujeres” entre las opciones propuestas por los organizadores de las carreras. “¿Qué elegir? Soy los dos a la vez, pero también ninguno de ellos”.

Luego de la danza y la gimnasia, ya adulto, Nick empezó a correr. “Estaba estresado a causa de esta energía masculina tóxica” que hay en este entorno. “Tenía miedo de no estar en mi sitio”. Según un estudio del centro de investigación Williams Institute de la Universidad de UCLA publicado en junio de 2021, unos 1,2 millones de personas se identifican como no binarias en Estados Unidos.

Las cantantes Sam Smith y Demi Lovato, o Emma Corrin, que interpreta a la princesa Diana en la serie “The Crown”, son los casos más conocidos que han adoptado esta terminología. Según una lista establecida por el activista Jake Fedorowski, más de 200 eventos deportivos proponen ahora tres categorías diferentes en Estados Unidos.

“Para alguien que no se identifica como hombre ni como mujer, no tener alternativa crea una barrera mental, un obstáculo más para poder participar plenamente” en la carrera, explica Kerin Hempel, directora de la asociación New York Road Runners, que organiza la maratón de Nueva York, el primero que ha dado este paso.

Con información de AFP