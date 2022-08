Ashton Kutcher revela que tiene “suerte de estar vivo” tras una enfermedad

Uno de los actores más elogiados del séptimo arte, hizo unas declaraciones en un episodio de “Running Wild With Bear Grylls: The Challenge” de National Geographic, que dejaron a sus seguidores atónitos.

Resulta, que el actor reveló que aproximadamente hace unos años fue diagnosticado con una rara enfermedad.

“Como hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio”, dijo al conductor del programa, Bear Grylls.

“Realmente no lo aprecias hasta que se va (...) Hasta que dices, ‘No sé si alguna vez podré volver a ver, no sé si alguna vez podré volver a escuchar, no sé si’ nunca voy a ser capaz de caminar de nuevo’”, aseguró.

“En el momento en que comienzas a ver tus obstáculos como cosas que están hechas para ti, para darte lo que necesitas, entonces la vida comienza a volverse divertida, ¿verdad? (...) Empiezas a navegar por encima de tus problemas en lugar de vivir debajo de ellos”, precisó.

Cabe destacar que el programa conducido por Bear Grylls, es una serie de supervivencia en la que cada capítulo se encuentra con alguna celebridad para vivir una aventura juntos.

¿Qué es la vasculitis?

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, “es una inflamación de los vasos sanguíneos”, que se debe a la reacción del sistema inmune contra ellos.

La entidad señala que se produce por una enfermedad, o quizá, un fármaco. Dentro de las complicaciones de esta afección, se encuentra la dificultad que tiene la sangre de pasar debido a la hinchazón de los vasos. Es tal su peligro que puede causar una aneurisma, que se entiende como un “ensanchamiento anormal de las paredes de una arteria”.

Las revelaciones de Kutcher y Kunis

Hace un año aproximadamente, en un episodio del podcast Armchair Expert, la pareja de famosos, Ashton Kutcher y su esposa, Mila Kunis, conversaron sobre los hábitos que tienen a la hora de bañarse.

Dax Shepard, conductor del programa, le dijo a su compañera, Monica Padman, que usar jabón todos los días elimina los aceites naturales del cuerpo. Premisa con la que Kutcher y Kunis estuvieron de acuerdo, revelando que no se bañan todos los días.

Sorprendido por la confesión, Shepard preguntó: “¿Quién les enseñó a no bañarse?”. La actriz respondió: “Yo no tenía agua caliente cuando era niña, así que no me duchaba mucho de todos modos”. Y luego agregó: “Cuando tuve hijos, tampoco los bañaba todos los días”.

“Nunca fui la madre que bañó a sus hijos recién nacidos”, agregó Mila Kunis. Por su parte, el actor de That ‘70s Show, explicó que ambos tienen un sistema para determinar con qué frecuencia bañan a sus hijos: “Si puedes ver la suciedad en ellos, báñalos. De lo contrario, no tiene sentido”.

Ashton Kutcher contó que asea sus “axilas y la entrepierna todos los días y nada más”. Agregó que tiende a “arrojarme un poco de agua en la cara después de un entrenamiento para sacar todas las sales”. Por su parte, Mila Kunis dijo que lava su rostro dos veces al día, en parte por un problema que ha tenido con el acné.

Cabe destacar que, Wyatt Isabelle, y Dimitri Portwood, son los dos hijos que tiene la pareja de famosos.

Luego de las declaraciones de Ashton Kutcher y Mila Kunis, que algunos consideraron polémicas, varios usuarios de la red social Twitter difundieron memes que, con algo de humor, hacían referencia a lo que compartieron los actores en dicho diálogo.