Así fue como Angelina Jolie trató de quitarse la vida con tan solo 20 años

Angelina Jolie es una de las actrices más respetadas en la industria del cine en el mundo, tiene millones de fans expectantes para verla en la gran pantalla. Sin embargo, como gran parte de las personas, lleva en su mente dolorosos episodios que ocurrieron en el pasado.

Esta semana la actriz hizo unas impresionantes confesiones que dejó a más de uno con la boca abierta. Angelina abrió su corazón para confesar que cuando tenía cerca de 20 años de edad, pasaron por su cabeza todo tipo de ideas para acabar con su propia vida.

La exesposa de Brad Pitt contó, según el pódcast Levántate Ok, que durante una época muy oscura de su vida tuvo conversaciones con un sicario a quien pensaba pagarle para que la asesinara, y así terminar con los problemas con los que tenía que cargar en su juventud.

“La persona (el sicario) me habló muy dulcemente, me hizo pensar en ello durante un mes. Y después de un mes otras cosas cambiaron en mi vida y volví a sobrevivir”, señaló Angelina.

Además, pensó en que contratando a un asesino sería la mejor manera de perder la vida, ya que sus familiares no sentirían tanta culpa como en el escenario en que ella misma se hiciera daño.

LONDON, UNITED KINGDOM - 2019/10/09: Angelina Jolie attends the Maleficent: Mistress of Evil European Film Premiere at the Odeon IMAX Waterloo in London. (Photo by Keith Mayhew/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Con el suicidio viene toda la culpa de la gente que te rodea pensando que podrían haber hecho algo (...) Con el asesinato de alguien, nadie asume una especie de responsabilidad culpable”, confesó la famosa actriz.

A pesar de tener dicha rondando en su cabeza, afortunadamente ocurrieron cosas que harían cambiar de opinión a protagonista de películas como Maléfica. La artista se considera una mujer afortunada de haber resistido durante la crisis, sin saber que más adelante el destino le traería muchos más motivos para ser feliz.

“Sobreviví a mis peores momentos, a los más oscuros, y perseveré. No morí joven, y esto es un gran éxito: muchos artistas no pudieron soportar lo que me tocó en suerte”, añadió.

El verdadero rostro de la Angelina Jolie iraní

Durante mucho tiempo se habló de una mujer que se habría hecho muchos procedimientos estéticos para parecerse a la actriz Angelina Jolie, pero esto resultó ser una farsa.

Desde hace unos años el nombre de Sahar Tabar, mujer de 21 años, se hizo viral en redes sociales, todo porque decía querer someterse a toda clase de procedimientos estéticos para perecerse a la estadounidense.

Ella misma se encargaba de decir que se había sometido a varios procedimientos e incluso mostraba el resultado de cómo estaba quedando.

“Me he operado la nariz, me he aumentado los labios y también me hice una liposucción. No veo nada terrible en las operaciones. Muchas personas se hacen este tipo de procedimiento en todo el planeta”, expresó en su momento a medios de su país.

Entre las cirugías que según la joven se hizo para parecerse a la exesposa del actor Brad Pitt y que contó a través de un video publicado en YouTube están una rinoplastia, liposucción y procedimientos cosméticos.

Pero toda esta historia resultó ser una mentira y solo producto de filtros.

Fue la misma Sahar Tabar la encargada de revelar la verdad, luego de salir de la cárcel, en la que se encontraba recluida desde 2019, al ser acusada por las autoridades de su país de insultar a la “religión” e “incitar a la inmoralidad”, alteración de imagen, corrupción y blasfemia.

Según comentó la mujer de 21 años, siempre quiso ser famosa, por lo que no midió sus mentiras para hacerse viral en redes sociales. Por este motivo acudió a los filtros y retoques de Photoshop, para dar a conocer las imágenes que muchos pensaron eran reales.

La mujer reapareció tras cumplir su condena y decidió mostrar su verdadero rostro en varias entrevistas a los medios de su país, mientras comentaba que ahora “estoy segura de que ya ni siquiera pondré Instagram en mi teléfono, y mucho menos tendré una página”, anunciando que se retirara oficialmente de las redes sociales.