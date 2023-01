Departamento de Educación prohíbe curso de secundaria de Estudios Afroamericanos en Florida

Las autoridades estatales indicaron que la materia no tendría “valor educativo”.

En Florida, Estados Unidos, se estaba gestando un curso multidisciplinario para estudiantes de secundaria de todas las instituciones del Estado, en el cual los jóvenes aprenderían sobre la historia, literatura, arte, derechos civiles, entre otros temas de la descendencia afro en este país, sin embargo, la polémica inició cuando la administración estatal de Ron DeSantis, actual gobernador, negó su ejecución.

Medios locales y nacionales en Estados Unidos han venido informando sobre los argumentos que tuvo el gobierno de Florida a la hora de negar el inicio del plan piloto de la nueva materia para sus estudiantes. Pues bien, el curso que es llamado Estudios Afroamericanos de Colocación Avanzada (APAAS, por sus siglas en inglés) no tendría “valor educativo” y estaría en contra de la ley estatal, según el Departamento de Educación de Florida.

El curso ya se venía impartiendo a estudiantes de varios instituciones. - Foto: Getty Images/iStockphoto

A través de una misiva hacia la institución que venía ofreciendo el curso como un piloto en alrededor de 60 instituciones educativas de Florida, el College Board, según reveló el medio Rolling Stone, estaría en contra de la ley Stop WOKE que fue promovida por DeSantis y aprobada en 2022.

“Tal como se presenta, el contenido de este curso es inexplicablemente contrario a la ley de Florida y carece significativamente de valor educativa(...) Está dispuesta a volver a la mesa con contenido legal e históricamente preciso, el FDOE siempre estará dispuesto a reabrir la discusión”, indicó la secretaría de Educación hacia el College Board, según recoge The New York Times, recalcando el argumento para no permitir la clase.

Por su parte, el College indicó que el Departamento de Educación no había detallado los puntos en contra de la clase, sin embargo, insistió en que seguiría adelante con el proyecto. “El proceso de pilotaje y revisión de los marcos de los cursos es una parte estándar de cualquier curso AP nuevo y, como resultado, los marcos a menudo cambian significativamente. Lanzaremos públicamente el marco del curso actualizado cuando se complete y mucho antes de que esta clase esté ampliamente disponible en las escuelas secundarias estadounidenses”, indicó la organización en un comunicado recogido por el medio citado.

La secretaría de educación del estado indicó que este curso no tenía valor significativo. - Foto: Getty Images

Mujer apuñala a una estudiante en Estados Unidos

Un caso de intolerancia y racismo está conmocionando a Estados Unidos, esta vez se trata de una mujer de más de 50 años que atacó con un arma cortopunzante a una estudiante asiática. El hecho se desarrolló en un bus de transporte público en Bloomington, una ciudad en el estado de Indiana.

Pues bien, las autoridades locales detallaron que la joven es una estudiante de la Universidad de Indiana de 18 años, y que el hecho fue catalogado como un ataque racista. Puesto que, en medio del acto, la mujer de 56 años, quien fue identificada como Billie Davis, le gritó a la escolar: “sería una persona menos para hacer estallar nuestro país”, según revelaron medios regionales.

Al parecer, la joven estaba en el bus público cuando de repente Davis comenzó a golpearla y apuñalarla con una navaja en la cabeza mientras la estudiante esperaba que el bus paraba para bajarse, sin embargo, cuando el bus se detuvo, entonces la atacante se bajó dejando a la chica de 18 años sangrando.

“Una vez que las heridas de la víctima habían sido limpiadas en el hospital, se determinó que la víctima tenía múltiples heridas de arma blanca en la cabeza. Los investigadores pudieron acceder a las imágenes de la cámara desde el interior del autobús que capturaron el asalto. Las imágenes mostraron que el sospechoso y la víctima no tuvieron interacciones antes de que el sospechoso apuñalara a la víctima varias veces en la cabeza mientras la víctima esperaba que se abrieran las puertas del autobús”, indicaron las autoridades en su reporte policial.

El hecho fue rechazado por el alcalde de la ciudad, así como por la Universidad de Indiana, además se reveló que Davis fue acusada de intento de homicidio, aunque todavía no se conoce que otros cargos podría ostentar luego del feroz ataque, sin causa de motivación más que la raza de la joven estudiante.

La estudiante tiene apenas 18 años y fue golpeada hasta 7 veces con el arma corto punzante - Foto: Twitter:@/chikistrakiz (API)

“Esta semana, a Bloomington se le recordó con tristeza que el odio antiasiático es real y puede tener impactos dolorosos en las personas y en nuestra comunidad. Nadie debe enfrentar acoso o violencia debido a su origen, etnia o herencia”, indicó el vicepresidente de Diversidad, Equidad y Asuntos Multiculturales de la Universidad de Indiana, James Wimbush en un comunicado a la opinión pública.

“Tras el brutal ataque de un miembro de nuestra comunidad, quiero afirmar categóricamente que aquí en la ciudad de Bloomington deploramos cualquier forma de racismo y discriminación, especialmente la violencia basada en el odio. Este comportamiento no es aceptable y será tratado en consecuencia”, fueron las palabras del alcalde de Bloomington, John Hamilton, en su comunicado, según reveló el medio británico Mirror.