Estados Unidos

“Qué miserable sería nuestra existencia”, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, arremetió contra la IA y gigantes tecnológicos

El mandatario lideró una conferencia en el New College of Florida que giró en torno a las nuevas herramientas y sus riesgos.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

6 de febrero de 2026, 8:01 p. m.
Ron DeSantis ya ha expresado su posición en contra de la IA
Ron DeSantis ya ha expresado su posición en contra de la IA Foto: Composición SEMANA | Getty images

El gobernador de California, Ron DeSantis, lideró una conferencia en el New College of Florida, en la que se pronunció fuertemente en contra de la inteligencia artificial.

Una de las declaraciones de DeSantis se enfocó en la intervención que tendría en industrias artísticas: “Qué miserable sería nuestra existencia si usáramos IA para reemplazar la majestuosa actuación cinematográfica de uno de nuestros grandes actores”.

X
Ron DeSantis lideró una discusión en torno a la IA. Foto: X: @GovRonDeSantis

Las declaraciones de DeSantis no son sorpresivas; el gobernador ya había anticipado que está a favor de regular las empresas con respecto a esta innovación tecnológica.

El gobernador aseguró que la IA “empobrecerá” la cultura y la sociedad. Además, criticó a quienes se “deleitan” con la idea de que esta nueva tecnología dirija la sociedad, DeSantis fue enfático: “¡No cuenten conmigo en eso!“.

Estados Unidos

UHN Plus lanza ‘¿Cómo votan?’: el medio digital que da a los hispanos el control de su voto en EE. UU.

Estados Unidos

Más de 100 colombianos fueron deportados de los Estados Unidos: vestían uniformes de presos

Estados Unidos

Ola de frío amenaza nuevamente a Nueva York: podría ser potencialmente mortal

Estados Unidos

Super Bowl 2026: así se saborean los ‘snacks’ favoritos en cada estado de EE. UU.

Estados Unidos

La extravagante exigencia de Donald Trump para liberar fondos para proyecto ferroviario entre Nueva York y Nueva Jersey

Estados Unidos

Autoridades investigan brote de enfermedad gastrointestinal en crucero de lujo con más de 600 pasajeros

Estados Unidos

La Casa Blanca responde al polémico video que publicó Trump ridiculizando a Obama: “Fue un error”

El ambicioso plan de Elon Musk para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial: “Ocurrirá en 36 meses o menos”

La conferencia que convocó DeSantis estuvo acompañada de líderes estatales, educadores y miembros de la comunidad. La conversación giró en torno a los riesgos de la inteligencia artificial, la regulación y protección para niños y consumidores.

El gobernador expresó su preocupación acerca de cómo los sistemas de inteligencia artificial recopilan datos, influyen en el comportamiento e interactúan con menores.

DeSantis arremetió contra las empresas tecnológicas

El republicano declaró en contra de las gigantescas empresas que están detrás del desarrollo tecnológico: “Las grandes empresas tecnológicas quieren beneficios estatales para la inteligencia artificial y los centros de datos, pero no crean empleos y aumentan el costo de la electricidad para todos“.

Con vehemencia, DeSantis les dijo a los ciudadanos: “Bajo ninguna circunstancia el contribuyente estadounidense puede rescatar JAMÁS a ninguna de estas grandes empresas tecnológicas por sus decisiones de inversión con respecto a la IA”.

Además, señaló que no desearía que ninguno de los creadores de la IA: “Prefiero que me gobierne cualquiera que gente de Silicon Valley”.

Sony
En Silicon Valley están las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Foto: Getty Images
California y otros 18 estados demandan al gobierno Trump por las visas H-1B de 100.000 dólares: ¿cambiarán de precio?

Ron DeSantis ha sido crítico de las nuevas tecnologías y sus acreedores. El gobernador señaló supuestos casos en los que los usuarios habrían sufrido daños ante la prolongada interacción.

El gobernador apoya la idea de crear normas que restrinjan el desarrollo y uso de la IA, mientras que los participantes debatieron la necesidad de cooperación entre el gobierno, las instituciones educativas y las empresas tecnológicas.

Esta mesa redonda formó parte de un diálogo estatal, que busca integrar voces de la educación y el comercio a las necesidades ciudadanas. El gobernador aseguró que en los próximos días espera más conversaciones como esta.

Más de Estados Unidos

x

“Qué miserable sería nuestra existencia”, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, arremetió contra la IA y gigantes tecnológicos

La nueva herramienta de UHN Plus permite a los hispanos en EE. UU. conocer a sus representantes y cómo votan según su código postal.

UHN Plus lanza ‘¿Cómo votan?’: el medio digital que da a los hispanos el control de su voto en EE. UU.

Casi 100 colombianos fueron deportados de Estados Unidos. Foto: Cancillería

Más de 100 colombianos fueron deportados de los Estados Unidos: vestían uniformes de presos

Se esperan nevadas y bajas temperaturas

Ola de frío amenaza nuevamente a Nueva York: podría ser potencialmente mortal

Los aperitivos más buscados durante el Super Bowl reflejan la diversidad gastronómica de Estados Unidos

Super Bowl 2026: así se saborean los ‘snacks’ favoritos en cada estado de EE. UU.

El ex presidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump habla durante una conferencia de prensa después de ser declarado culpable de cargos de dinero secreto en la Torre Trump en la ciudad de Nueva York el 31 de mayo de 2024. Donald Trump se convirtió en el primer ex presidente estadounidense condenado por un delito después un jurado de Nueva York lo declaró culpable de todos los cargos en su caso de dinero secreto, meses antes de unas elecciones en las que aún podría regresar a la Casa Blanca.

La extravagante exigencia de Donald Trump para liberar fondos para proyecto ferroviario entre Nueva York y Nueva Jersey

Pasajeros y tripulación del Seven Seas Mariner reciben atención médica a bordo tras brote gastrointestinal.

Autoridades investigan brote de enfermedad gastrointestinal en crucero de lujo con más de 600 pasajeros

Obama Y Trump

La Casa Blanca responde al polémico video que publicó Trump ridiculizando a Obama: “Fue un error”

x

Guitarras de famosas leyendas musicales serán subastadas en los Estados Unidos: “la mejor colección de guitarras del mundo”

Florida debate limitar velocidad y exigir licencias para bicicletas eléctricas

Propuesta de ley en Florida para regular la velocidad de las bicicletas eléctricas: ¿qué busca y por qué importa?

Noticias Destacadas