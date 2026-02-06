“Qué miserable sería nuestra existencia”, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, arremetió contra la IA y gigantes tecnológicos

El gobernador de California, Ron DeSantis, lideró una conferencia en el New College of Florida, en la que se pronunció fuertemente en contra de la inteligencia artificial.

Una de las declaraciones de DeSantis se enfocó en la intervención que tendría en industrias artísticas: “Qué miserable sería nuestra existencia si usáramos IA para reemplazar la majestuosa actuación cinematográfica de uno de nuestros grandes actores”.

Ron DeSantis lideró una discusión en torno a la IA. Foto: X: @GovRonDeSantis

Las declaraciones de DeSantis no son sorpresivas; el gobernador ya había anticipado que está a favor de regular las empresas con respecto a esta innovación tecnológica.

El gobernador aseguró que la IA “empobrecerá” la cultura y la sociedad. Además, criticó a quienes se “deleitan” con la idea de que esta nueva tecnología dirija la sociedad, DeSantis fue enfático: “¡No cuenten conmigo en eso!“.

La conferencia que convocó DeSantis estuvo acompañada de líderes estatales, educadores y miembros de la comunidad. La conversación giró en torno a los riesgos de la inteligencia artificial, la regulación y protección para niños y consumidores.

El gobernador expresó su preocupación acerca de cómo los sistemas de inteligencia artificial recopilan datos, influyen en el comportamiento e interactúan con menores.

DeSantis arremetió contra las empresas tecnológicas

El republicano declaró en contra de las gigantescas empresas que están detrás del desarrollo tecnológico: “Las grandes empresas tecnológicas quieren beneficios estatales para la inteligencia artificial y los centros de datos, pero no crean empleos y aumentan el costo de la electricidad para todos“.

Con vehemencia, DeSantis les dijo a los ciudadanos: “Bajo ninguna circunstancia el contribuyente estadounidense puede rescatar JAMÁS a ninguna de estas grandes empresas tecnológicas por sus decisiones de inversión con respecto a la IA”.

Además, señaló que no desearía que ninguno de los creadores de la IA: “Prefiero que me gobierne cualquiera que gente de Silicon Valley”.

En Silicon Valley están las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Foto: Getty Images

Ron DeSantis ha sido crítico de las nuevas tecnologías y sus acreedores. El gobernador señaló supuestos casos en los que los usuarios habrían sufrido daños ante la prolongada interacción.

El gobernador apoya la idea de crear normas que restrinjan el desarrollo y uso de la IA, mientras que los participantes debatieron la necesidad de cooperación entre el gobierno, las instituciones educativas y las empresas tecnológicas.

Esta mesa redonda formó parte de un diálogo estatal, que busca integrar voces de la educación y el comercio a las necesidades ciudadanas. El gobernador aseguró que en los próximos días espera más conversaciones como esta.