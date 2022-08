Florida: accidente de un Ferrari dejó dos muertos

En la noche de este lunes 29 de agosto, en Tampa, en la costa oeste de la península de Florida, la Policía informó que dos personas fallecieron luego de protagonizar un accidente de película cuando se estrellaron en el Ferrari en el que se movilizaban.

De acuerdo con la información oficial, el choque entre el vehículo de alta gama y otro automotor ocurrió en el condado de Pinellas, sobre las 9:30 de la noche en la avenida Brian Dairy Road, a la altura de la calle 66. Los hechos, según la Policía local, se dan en el momento en que el Ferrari se desplazaba a altas velocidades y acusa de ello, perdió el control.

Aunque las autoridades no revelaron la identidad de la persona que estaba conduciendo, informaron que se trataba de una persona de 67 años de edad, quien iba con un acompañante en su coche. Sin embargo, señalaron que esta persona perdió el control del auto e invadió el carril contrario, por lo que chocó de frente contra un sedán.

En este sentido, la Policía indicó que las personas murieron de manera inmediata como consecuencia del fuerte choque.

Del acompañante del conductor no se dio mayor información, ya que cuando ocurren este tipo de accidentes y cuando hay muertos involucrados, hasta que no se notifique a toda su familia no se revelan datos de los implicados.

Cinco mujeres murieron tras un grave accidente de tránsito en Florida

Conmoción causó en Florida, Estados Unidos, el accidente automovilístico que causó la muerte a cinco mujeres, mientras que otra persona resultó herida de gravedad y se encuentra en estado crítico en un hospital. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho se presentó en Palmetto Expressway, que es una importante autopista del sur de Florida.

El Departamento de Bomberos del condado de Miami-Dade, indicó, en su informe, que el accidente se registró alrededor de las 4.30 de esta madrugada del sábado, cuando uno de los automóviles involucrados en el violento choque transitaba en contravía.

El jefe de división de ese organismo de socorro, Marc Chavers señaló que el vehículo en el que se movilizaban las mujeres, marca Honda, de color gris, se estrelló de frente contra otro carro sedán Infiniti conducido por un hombre, que transitaba en sentido contrario; en dirección oriente en la carretera estatal 826, cerca de la avenida 57 del noreste.

El socorrista aseguró que el automotor quedó destrozado debido al impacto. El caso fue atendido inicialmente por la Patrulla de Carreteras de Florida.

Entre tanto, las autoridades señalaron que el hombre que conducía en contravía, y fue causante del accidente, quedó atrapado dentro de su automóvil. Debido a las lesiones fue trasladado Centro de Traumatismos Ryder del Hospital Jackson Memorial, donde permanece en estado crítico, según el más reciente informe médico.

“Los carriles hacia el oeste de State Road 826 están actualmente cerrados. Los policías están en la escena investigando un accidente de tráfico fatal. Se insta a los automovilistas a evitar el área y buscar rutas alternativas”, se informó desde la cuenta oficial de la Tropa E para la Patrulla de Carreteras de Florida, al publicar una foto del hecho.

Posteriormente, ese despacho informó que tras las diligencias oficiales y recopilación de información, se procedió a reabrir la vía.

Por el momento, los investigadores no han dado a conocer la identidad de las víctimas, mientras que el hombre que conducía en contravía fue identificado como Maiky Simeon, de 30 años.