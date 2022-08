Niña de 6 años logró escapar de un hombre que la iba a secuestrar en Houston, Texas

Una niña de 6 años luchó contra un hombre que intentó secuestrarla en el patio del complejo de apartamentos donde vive con su familia en Houston, Estados Unidos, según dijeron los padres de la menor.

Isaiah y Paulisha Jefferson permitieron que sus hijas de 6 y 10 años jugaran afuera del apartamento el viernes por la tarde, cuando ocurrieron los hechos.

“Menos de 10 minutos después, mis hijos regresan corriendo a la casa diciendo que alguien trató de arrebatarlos“, dijo Isaiah Jefferson a FOX 26.

Un hombre que se cree vivía en el mismo complejo de apartamentos que los Jefferson agarró a la niña de 6 años. Paulisha dice que su hija se defendió dándole un cabezazo al hombre.

“Cuando la agarró, ella gritó, echó la cabeza hacia atrás y lo golpeó en la cara, de lo que estoy muy orgullosa”, dijo Paulisha. Gracias a esto, “él la dejó caer”.

Los Jefferson dijeron que, si la niña de 6 años no hubiera actuado rápidamente y si su hermana mayor no hubiera corrido en su defensa, el resultado podría haber sido mucho peor.

FOX 26 informó que los Jefferson alertaron a la administración del edificio y a la Policía. A pesar de que la niña de 10 años identificó al hombre, la Policía carecía de evidencia sustancial para arrestarlo.

Paulisha dijo que la niña de 6 años no pudo identificar al hombre, porque la agarró por detrás. “Los detectives fueron un poco comprensivos. Tienen hijos. Ellos mismos estaban enojados, porque el fiscal no quería recogerlo”, dijo Isaiah.

Por ahora, los Jefferson están buscando asesoramiento para sus hijas mientras la investigación continúa.

“Es aterrador. Es algo aterrador, tus hijos ya no pueden jugar afuera y no me siento segura”, concluyó Paulisha.

Minnesota: un abogado mató a golpes a su exesposa, frente a sus hijos

El martes, un abogado de Dakota del Norte presuntamente mató a golpes a su exesposa mientras ella se aferraba al menor de sus cinco hijos; en ese momento, los otros hijos pedían ayuda a gritos, según la Oficina del Sheriff del Condado de Marshall.

El niño más joven, de dos años, estaba tan traumatizado que no respondió a las preguntas de los agentes después de que detuvieron a su padre y llevaron a su madre al hospital.

Anders Odegaard, de 31 años, y Carissa Odegaard, también de 31, se divorciaron el año pasado, según muestran los registros judiciales.

El hecho habría sucedido en medio de una disputa por la custodia de los menores. Supuestamente, el hombre se negó a que ella llevara a sus hijos a la iglesia y estalló una pelea, escribieron los agentes en la denuncia penal después de entrevistar a los niños.

Dos de sus hijos salieron corriendo, señalaron a un extraño y le rogaron que llamara al 911 “porque su madre estaba sangrando mucho y necesitaba ayuda”, según la denuncia.

El primer oficial que respondió encontró a Anders Odegaard en la cocina, vestido solo con ropa interior, con sangre en la cara y el cabello. Carissa Odegaard no respondía y estaba postrada en una puerta, con un charco de sangre alrededor de su cabeza.

El diputado le pidió que explicara la situación, a lo que Odegaard, respondió: “No me siento bien”.

En ese momento, el diputado descubrió que Carissa Odegaard no respiraba. Por eso, de inmediato esposó al exmarido e intentó hacerle resucitación cardiopulmonar a la víctima. Sin embargo, notó “traumatismo craneoencefálico severo” y llamó a una ambulancia.

El niño de nueve años les dijo a los investigadores que vio a su padre golpear a su madre con un cuchillo o una espátula en la cabeza, momentos antes de salir corriendo y encontrar a alguien para llamar al 911, según las autoridades. También les dijo a los agentes que había visto a su padre golpear a su madre antes.

Tres hermanos, de nueve, ocho y dos años, estaban dentro de la casa durante el ataque. Otros dos hermanos estaban afuera en el auto de su madre y se salvaron de ver el horror, según la denuncia.

El niño de ocho años les dijo a los investigadores que después de golpear a su madre en el suelo, su padre “estaba encima de ella estrangulándola”. Hasta el momento, el caso sigue en investigación.