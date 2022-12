Joven se volvió viral al dar sus consejos para emigrar a Estados Unidos

La inmigración continúa siendo la motivación diaria de millones de personas alrededor del mundo, personas que buscan tener un futuro mejor en países que les garanticen al menos, el poder acceder a un trabajo estable y con buenos sueldos. Esta situación en conjunto con las redes sociales se ha potenciado, puesto que muchos que ya lograron su sueño han comenzado a compartir los trucos que los llevaron al éxito.

Pues bien, un joven colombiano que logró llegar a vivir en Estados Unidos ahora está compartiendo su experiencia y dando consejos a los que, como él, esperan poder llegar a cumplir el sueño americano.

El joven se identifica en la plataforma Tik Tok como Ángel Pibe, y en sus videos cuenta como es su vida en Nueva York, la capital del mundo, en los primeros momentos cuando cumplió su sueño, las dificultades del clima, los duros momentos en los que se “deprime” al extrañar Colombia, así como las situaciones que se presentan al compartir apartamento con otros inmigrantes.

“Todos venimos aquí con propósitos diferentes, pero con un mismo objetivo, que es romperla en este país”, comenzó diciendo el joven a través de un video según recoge el diario El Clarín de Argentina.

Y a continuación el colombiano resaltó que el llegar a Estados Unidos requería de mucho esfuerzo, por lo que quienes no tienen hábitos de trabajo y disciplina bien establecidos es mejor que no viajen, según resaltó Pibe, afirmando que solamente dedicándose a la producción se podía llegar a salir adelante.

“Si eres una persona que cree que el gobierno todo te lo va a dar, no vengas... Si eres una persona que se levanta a las 11:00 de la mañana, no vengas. En este país, sigue habiendo muchas oportunidades, el que trabaja mucho, hace plata. No podemos gastar en cosas que no necesitamos”, agregó en el video para el medio mencionado, agregando además, la necesidad de evitar los fastos incensarios.

Emigrar a Estados Unidos

De acuerdo con Jorge Partidas, CEO de Globofran, existen algunos consejos que pueden resultar útiles a la hora de emigrar a Estados Unidos y no fallar en el intento, precisamente, teniendo en cuenta algunos de los pain points más comunes.

¿Cómo asegurar el futuro de los hijos en los Estados Unidos?

Con la visa E2 los hijos del residente podrán vincularse de manera directa al sistema educativo de ese país, mientras que los padres de familia pueden trabajar de manera formal, generando ingresos para la manutención familiar.

¿Cómo proteger la economía familiar?

La diversificación en dólares en proyectos de bajo riesgo es lo que recomienda el empresario. Con el asesoramiento de expertos puede efectuarse un proceso transparente y seguro.

¿Puedo mejorar mi calidad de vida en Estados Unidos?

Según Partidas, uno de los mayores atributos de Estados Unidos es la estabilidad de su economía y su ritmo de crecimiento en casi todos los renglones productivos, lo que convierte a dicho país en una tierra de oportunidades para personas que sueñan con ampliar sus perspectivas de progreso personal y familiar. Con inversiones de bajo riesgo se puede calificar para una visa E2, que permite contemplar mejores opciones laborales.

“Pocos colombianos conocen de la visa E2. Hoy día existen más de 180 visas para entrar legalmente a los Estados Unidos. La realidad es que la gran mayoría de estas visas es de difícil acceso. La visa E2 representa una oportunidad real para aquellos colombianos que tengan la posibilidad de invertir y deseen tener un Plan B en ese país”, comentó el CEO de Globofran.

En vista de que la finalidad de la visa E2 es incentivar el crecimiento económico del país, las posibilidades de aprobación tienden a ser más favorables. De hecho, según resaltó Partidas, la visa E2 cuenta con los índices más altos de aceptación y sus tiempos de aprobación están entre los más rápidos.