La despectiva forma en la que Donald Trump se refería a la excanciller alemana Angela Merkel

Un nuevo libro que se publicará en Estados Unidos revela cómo el expresidente Donald Trump se refirió en alguna ocasión a la excanciller alemana Angela Merkel como “esa perra”, así como otros episodios en los que evidenciaba sus problemas para lidiar con líderes femeninas muertas.

En Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America, la periodista del New York Times Maggie Haberman relata la poca simpatía que Trump sentía por Merkel, hasta tal punto que el exsecretario de Defensa Mark Esper creía que la decisión de retirar las tropas estadounidenses de Alemania se debía a ello.

El libro, que se basa en más de 250 entrevistas, de las cuales tres se hicieron al propio Trump una vez dejó la Casa Blanca en 2021, muestra un retrato nada alentador de quien una vez fue presidente de Estados Unidos, que parecía más interesado en contar con la devoción total de su séquito en vez de conocer a fondo los detalles de su trabajo, repasa la cadena CNN.

Esa devoción sin fisuras que exigía se vio reflejada cuando tuvo que ser persuadido por el que era su jefe de Gabinete, John Kelly, para que no despidiera a golpe de Twitter a su hija Ivanka y al marido de ella, Jared Kushner, cuando eran sus asesores. Desde entonces, despreció a su yerno, tildándole de amanerado. “Suena como un niño”, dijo una vez de él en 2017 tras hablar en el Congreso.

A Donald Trump se le está acusando formalmente de haber inflado los números de sus empresas para poder tener beneficios financieros, lo cual ha negado rotundamente. - Foto: getty image

El libro está repleto de ejemplos que demuestran cómo el ascenso de Trump en el mundo inmobiliario y político de Nueva York en la década de los años 70 y 80 ha moldeado su visión de la realidad y por extensión de su gestión al frente de la Casa Blanca.

Su resistencia a condenar la violencia ejercida por los supremacistas blancos en una manifestación en Charlottesville, Virginia, en 2017, donde murió una mujer, sus burlas sobre el precario estado de salud de la ya fallecida jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg, o el manejo despreocupado de información clasificada, son otros asuntos que aborda el libro de Haberman.

El oro de Trump

Según Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America, el expresidente y empresario recibe algunos pagos de sus negocios por medio de lingotes de oro.

En uno de sus capítulos relata cómo uno de los inquilinos del edificio General Motors en Manhattan (propiedad del expresidente desde 1998) le envió una caja con una docena de lingotes de oro para pagarle el arriendo a Trump.

El magnate norteamericano les confesó a los empleados que lo acompañaban que no sabía qué hacer con los lingotes de oro. Por esa razón, Trump le pidió a Matt Calamari, quien más adelante se convertiría en director de operaciones de la Organización Trump, que llevara la caja con los lingotes a su residencia ubicada en la torre Trump.

Uno de los inquilinos del edificio General Motors en Manhattan (propiedad del expresidente desde 1998) le envió una caja con una docena de lingotes de oro para pagarle el arriendo a Trump. (Archivo) Foto: Reuters - Foto: REUTERS

En el libro, la reconocida periodista se refiere a situaciones que se le han presentado al expresidente en el camino empresarial. Según información obtenida por la cadena CNN, Donald Trump se atrevió a amenazar al propietario de una revista que publicaría el incremento en su patrimonio.

Se trata de Malcolm Forbes, propietario de la revista Forbes, medio de comunicación que tenía lista una publicación con la realidad financiera de Trump y que daba cuenta de un incremento en su patrimonio neto. Para el magnate, esta información no debía ser emitida, por lo que procedió a amenazar a Forbes con filtrar detalles sobre su orientación sexual.

También, en el libro se conocerían detalles sobre la confesión de Trump, que daría cuenta de una interacción con la mafia en medio de su actividad empresarial.

*Con información de EP.