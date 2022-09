Labor Day 2022: ¿por qué se celebra el día del trabajo el 5 de septiembre?

Foto: Getty Images via AFP

El primero de mayo de cada año se celebra en la mayoría de países del mundo el Día Internacional del Trabajo con el objetivo actual de promover los derechos humanos en el mundo laboral y reflexionar sobre el valor del trabajo humano.

Sin embargo, en Estados Unidos este se conmemora este lunes cinco de septiembre. Se trata del Labor Day, un día festivo federal, que se conmemora todos los años el primer lunes del mes de septiembre, en el que se destacan las contribuciones y esfuerzos realizados por los trabajadores en ese país.

Teniendo en cuenta que se trata de una fecha especial a nivel nacional (día festivo federal), todas las oficinas gubernamentales, incluyendo las oficinas de correos, escuelas y organizaciones, y muchos negocios, están cerrados al público.

Pese a que los bancos no abren sus pertas en esta jornada, la banca en línea y los cajeros automáticos están disponibles para su uso, mientras que el mercado de valores no está activo debido a que la Bolsa de Valores de Nueva York y el Nasdaq no tienen actividad.

En el caso de correo, la USPS no tendrá actividad por el festivo, pero sus servicios Express Critical sí estarán disponibles.

Entre tanto, se indicó que las sucursales de FedEx estarán cerradas, pero la compañía anunció que su servicio Custom Critical sí tendrá actividad.

Estados Unidos (incluyendo Puerto Rico) no es el único país en el que se celebra el cinco de septiembre el Día del Trabajo, también se conmemora en Canadá y Australia se eligió el mes de septiembre por una cuestión práctica.

En el caso de EE. UU., este festivo quedó en medio de dos celebraciones también nacionales, como el caso del Día de la Independencia (4 de julio) y Día de Acción de Gracias (24 noviembre).

Aprovechando que la fecha coincide con un puente festivo y el final del verano, millones de estadounidenses aprovecharon para viajar y disfrutar los sitios de descanso.

Cuándo nace el Labor Day

Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, señaló que la idea de crear un día festivo para honrar a los trabajadores, se remonta a principios de la década de 1880 y fue propuesta por Peter McGuire del Sindicato de la Hermandad de Carpinteros y Ebanistas o por Matthew Maguire de la Asociación Internacional de Maquinistas.

El Sindicato Central del Trabajo de Nueva York nombró un comité para organizar un picnic y un desfile en honor a los trabajadores.

La celebración del Labor Day se remonta a 1882, cuando se realizó en Nueva York el primer desfile organizado por los Knights of Labor (caballeros del trabajo).

En aquella oportunidad 20.000 trabajadores caminaron por Broadway portando carteles con frases como “el trabajo crea toda la riqueza” y “ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar, ocho horas para el ocio”.

Así mismo, en esa jornada desfilaron cientos de mujeres protestando en contra de los talleres clandestinos y del trabajo infantil.

Otras fechas importantes alrededor del Labor Day

- 1887 Oregon se convierte en el primer estado en hacer del Día del Trabajo un día festivo legal.

- 1894 El presidente Grover Cleveland y el Congreso de EE. UU. convierten el Día del Trabajo en una festividad nacional.

- 1983 La tasa de afiliación sindical era del 20.1 % en EE. UU., mientras que en 2020, la cifra era del 10.8 %.

- 2020 Hawai y Nueva York tenían la tasa más alta de trabajadores sindicalizados entre los estados: Hawai con un 23,7 % y Nueva York con un 22 %.

Entre tanto, Carolina del Sur y Carolina del Norte tenían la más baja, con un 2,9 % y un 3,1 %, respectivamente.

- Julio de 2021, y tras varios meses de la pandemia del coronavirus, había más de 161 millones de personas en la fuerza laboral en Estados Unidos.