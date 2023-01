Múltiples mujeres demandan a organización cristiana por abuso en California, Estados Unidos

Cinco mujeres en California presentaron una demanda alegando que una organización cristiana aconfesional (lo que significa que no pertenece a ninguna confesión religiosa determinada ni está relacionada con ninguna de ellas) encubrió casos de abuso sexual infantil y ejerció presión financiera sobre los miembros, hasta el punto de que algunos se quitaron la vida.

La demanda presentada a finales del mes pasado nombra a las cinco demandantes como las hermanas Darleen Díaz, 33, y Bernice Pérez, 31. Ashley Ruiz, 31, Salud Gonzelez, 30, y Elena Peltola, 23, también son nombradas.

Las mujeres alegan que las Iglesias Internacionales de Cristo (ICOC) y organizaciones afiliadas, que incluyen Hope Worldwide, Mercy Worldwide, International Christian Church y City of Angels International Christian Church, las “adoctrinaron” y aislaron mientras las explotaban sexualmente y manipulaban, mediante un estricto sistema de creencias, según Rolling Stone.

La demanda también nombra como demandados a los líderes Kip McKean, el fundador de la iglesia, y al patrimonio del difunto Charles “Chuck” Lucas. Las mujeres alegan que los líderes de la iglesia establecieron un sistema de explotación que extrae todo lo que puede de los miembros.

La demanda afirma, además, que los miembros de la iglesia fueron presionados para financiar viajes misioneros especiales dos veces al año y diezmar el 10 % de sus ingresos a la iglesia hasta el punto de que algunos fueron llevados a la depresión y al suicidio.

“Si no se cumplía con el presupuesto de diezmos, los líderes o ‘discipuladores’ se veían obligados a contribuir ellos mismos con el déficit financiero, o se les pedía a los miembros que localizaran al miembro infractor que no diezmó y se sentaran en su porche hasta que llegara a casa en un intento de obtener sus fondos de diezmo antes de que terminara el domingo por la noche”, según la demanda.

“La presión para cumplir con las rígidas demandas de la iglesia fue una fuente de ansiedad y depresión para muchos miembros. Tanto es así que varios exintegrantes se suicidaron”, según la demanda.

Según los informes, a los miembros de la iglesia también se les impuso una cuota por traer más miembros a la organización, aparentemente con el fin de recaudar más diezmos.

Las hermanas Díaz y Pérez nombraron al pedófilo convicto David Saracino como su abusador y afirmaron que la iglesia no las protegió adecuadamente de él.

Sus presuntos delitos incluyen decirles a las niñas “que necesitaban un baño, que dicen que usó como una “oportunidad para acariciar fuertemente sus cuerpos desnudos mientras se bañaban”. Ruiz afirmó que Saracino realizó un acto sexual con ella.

Cuando su madre habló con los líderes de la iglesia sobre el abuso de Saracino, las hermanas afirman que le informaron sobre la denuncia para que pudiera evadir a las autoridades.

Saracino finalmente fue sentenciado a 40 años de prisión por violar a un niño de 4 años. De hecho, un juez le dijo que es el tipo de persona para la que están diseñadas las penas máximas.

González afirmó que fue agredida sexualmente por un maestro de escuela dominical durante un período de cinco años a partir de los 4 años. También alegó que fue abusada nuevamente en un programa de rehabilitación conectado a la iglesia cuando tenía 15 años, y nuevamente cuando tenía 17. Según Gonzalez, los abusos que experimentó la llevaron a un intento de suicidio porque carecía del apoyo de la iglesia.

Peltola también denunció haber sido violada en 2012 durante un viaje misionero a Honduras por un miembro de ICOC cuando solo tenía 13 años. Ella alegó que cuando denunció la violación, los líderes de ICOC y Hope Worldwide la “culparon como víctima” y la llamaron “puta” durante varios meses antes de finalmente expulsarla, alegando que era una “responsabilidad”.

“Aunque el abuso sexual me sucedió en el ICOC alrededor de los cinco años y me robó mi infancia, el trauma también me siguió hasta la edad adulta, donde siento que siempre estoy en modo de supervivencia”, dijo Ruiz a Rolling Stone. “Tener algún tipo de cierre legal y reconocimiento de lo que me sucedió cuando era niña... ¡será tremendamente útil!”

“Durante décadas, los miembros de ICOC/ICC y sus afiliados prepararon y abusaron sexualmente de niños de hasta tres años”, dijo Bobby Samini, abogado de los demandantes, en un comunicado a Rolling Stone.

“En lugar de denunciar el abuso sexual a las fuerzas del orden público, los líderes de la ‘iglesia’ atacaron y culparon descaradamente a los sobrevivientes, advirtiéndoles que ‘corrían el riesgo de perder su salvación’ a menos que perdonaran a sus abusadores”, dijo Samini.

Cabe resaltar que la demanda también expondrá a los perpetradores en ICOC/ICC y sus afiliados que afirman ser piadosos, mientras permiten el abuso sexual de niños.

ICOC no respondió a la solicitud de comentarios de Fox News Digital al momento de la publicación, aunque un miembro de la rama de la iglesia de la ciudad de Nueva York le dijo a The Christian Post que las iglesias en ICOC están unidas solo por sus creencias y no están gobernadas por una central de autoridad.