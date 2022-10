Nuevamente niegan la libertad de exdiscípula de Charles Manson, Patricia Krenwinkel, en Estados Unidos

El gobernador del estado de California se opuso a la liberación condicional de Patricia Krenwinkel, exdiscípula del gurú criminal Charles Manson, del que fue cómplice en varios asesinatos, incluido el de la actriz Sharon Tate. Es es la décimoquinta vez que a Patricia Krenwinkel se le niega la libertad anticipada.

“La señora Krenwinkel se ha adherido plenamente a las ideologías racistas y apocalípticas del señor Manson”, explicó el viernes el gobernador Gavin Newsom.

La junta de libertad condicional de California había dictaminado en mayo de 2022 que Krenwinkel podía ser liberada, siempre que el estado no lo vetara.

“Krenwinkel no solo fue víctima del abuso de Manson. También contribuyó significativamente a la violencia y a la tragedia, que se han convertido en un sello distintivo de la familia Manson”, comentó Newsom.

Fallecido en la cárcel en 2017, Charles Manson es uno de los criminales estadounidenses más famosos.

En 1971 fue condenado a la pena de muerte, una sentencia luego conmutada por cadena perpetua, junto a cuatro de sus seguidores por la sangrienta masacre de agosto de 1969 en la que murieron siete personas.

Entre las víctimas de esa matanza figuró Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, entonces embarazada de ocho meses y medio.

El “gurú” psicópata que en la década de 1960 había formado en el desierto de California una comunidad, la Familia Manson, se consideraba a sí mismo por la reencarnación de Cristo.

Presentado durante su juicio como un loco solitario con una impresionante capacidad de persuasión, Manson ordenó a sus seguidores que mataran aleatoriamente a habitantes de barrios elegantes y blancos de Los Ángeles, con la esperanza de iniciar una guerra racial de la que pensaba que saldrían victoriosos los blancos.

Cincuenta años después, los asesinatos perpetrados por la “familia” Manson continúan acechando a Estados Unidos y provocando una fascinación morbosa, alimentada por libros, canciones, recorridos turísticos, sitios web y películas.

Once Upon a Time in Hollywood o Érase una vez en Hollywood

Esta película de 2019 es una de las creaciones artísticas más importantes, en torno a los trágicos hechos ocurridos en esa época dorada de Hollywood.

La historia es protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, quien hace el papel de Sharon Tate, la esposa de Roman Polansky y la persona más reconocida dentro de la lista de asesinados esa noche del 9 de agosto de 1969, por la secta de la que Patricia Krenwinkel era miembro.

La película es dirigida por Quentin Tarantino y cuenta la historia de un actor de westerns, películas del oeste, cuya fama va en declive. El personaje protagónico es Rick Dalton, quien es interpretado por Leonardo DiCaprio. Dalton pasa su tiempo con Cliff Booth, un actor de dobles interpretado por Brad Pitt.

La historia se basa en hechos reales sobre la secta de Manson y la mayoría de los personajes de la secta que se ven en la película, existieron en la vida real. Tarantino, conocido por usar la violencia explícita en muchas de sus películas, le da un cierre a la historia distinto a lo que sucedió en la realidad. De alguna forma, sus protagonistas se convierten en héroes, interponiéndose entre las víctimas y los miembros de la secta.

Krenwinkel fue interpretada en la cinta por la actriz Madisen Beaty. Krenwinkel, quien también se hacía llamar “Katie”, dejó su trabajo de secretaria para seguir a Manson cuando lo conoció en una fiesta.

En entrevistas que se han dado a conocer en medios de comunicación, Krenwinkel ha declarado que tuvo relaciones sexuales con Manson la primera noche que se conocieron, y que fue la primera persona que le dijo que era hermosa. La trágica noche, Krenwinkel participó activamente de los crímenes.

