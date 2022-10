Trabajadoras de una guardería Misisipi, Estados Unidos, aterrorizaron niños con máscaras de Halloween por ser ‘malos’

Cinco extrabajadoras de una guardería de Misisipi fueron acusadas de abuso infantil después de que un video viral mostrara a un miembro del personal asustando a un grupo de niños mientras usaba una máscara de “Scream”.

Las trabajadoras del Centro de Aprendizaje y Cuidado Infantil Lil’ Blessings en Hamilton estaban tratando de asustar a algunos niños por haber sido “malos”, dijo un denunciante en una publicación de Facebook.

El preocupante video hizo que el Departamento de Salud del estado y la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe iniciaran una investigación, que terminó con la acusación de cinco personas.

Las exempleadas Sierra McCandless, Oci-Anna Kilburn, Jennifer Newman y Shyenne Shelton fueron acusadas cada una de tres cargos de abuso infantil, informó WTVA. Traci Hutson enfrenta cargos de delito menor por no denunciar abuso y agresión simple contra un menor.

Por su parte, la propietaria de la instalación, identificada en los documentos estatales como Sheila Sanders, le dijo previamente al Monroe Journal que despidió a los involucrados después de enterarse del incidente.“No apruebo eso y nunca lo he hecho”, le dijo al periódico.

Sanders dijo que también se registró un incidente similar en septiembre, pero que no se enteró de los incidentes hasta que apareció el video en las redes sociales.

“El fiscal del condado y el fiscal de distrito se reunieron con los padres de los niños involucrados en el incidente en el Centro de aprendizaje y cuidado infantil Lil’ Blessings y les informaron sobre los posibles cargos penales que la ley les permitiría presentar”, dijo el alguacil del condado de Monroe, Kevin Cook en un comunicado.

Los padres de los niños, por su parte, también tuvieron la oportunidad de compartir la información que habían recopilado con los investigadores. No está claro cuántos padres se presentaron, pero al menos uno firmó una declaración jurada de abuso infantil.

Una trabajadora, que se refirió a sí misma como CeeCee, afirmó que el acto no fue“mal intencionado. “No tenía la intención de dañar a nadie y no fue con malas intenciones. No soy una abusadora de niños”, dijo en un video compartido en Facebook, según el Daily Mail.

En uno de los horribles videos, se ve a McCandless (CeeCee) agarrando a niños que huían aterrorizados mientras ella se alejaba a centímetros de sus rostros.

A lo largo del video de CeeCee, explicó que los niños pequeños reaccionaron emocionalmente porque “son niños”.

Una de las otras mujeres acusadas, Jennifer Kayla Newman, que afirma haber filmado los videos, compartió una larga respuesta en Facebook este jueves, diciendo que grabó los incidentes no porque pensara que eran divertidos, sino porque estaba tratando de mostrárselos a sus padres y compañeros de trabajo.

“Hace un par de semanas, unas trabajadoras en la guardería compraron máscaras de Halloween para asustar a los niños, lo hicieron y nunca lo grabé en video”, dijo.

La trabajadora de la guardería continuó afirmando que su idea de grabar provino de ‘tirones de orejas’ anteriores que les dieron a sus compañeras de trabajo. “Cuando escuché que lo iba a hacer de nuevo, grabé para obtener la prueba y luego se envió el video a los padres para mostrarles cómo se le trataba a su hijo”, escribió la mujer.

“No grabé esto por mierda y risitas. No fue divertido para mí. No me divertí con esto. La que grita en las caras de los niños NO soy yo. La que está al lado de la chica que grita NO soy yo. Esa risa en el video NO soy yo”, dijo Newman en Facebook.

Hasta el momento, la investigación sigue en curso y se espera la sentencia final de las abusadoras.