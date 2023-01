Trump demanda al periodista Bob Woodward, a quien acusa de publicar grabaciones de sus entrevistas

- Foto: Getty Images / The Washington Post

- Foto: Getty Images / The Washington Post

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump demandó este lunes al periodista Bob Woodward por la publicación de grabaciones de audio de entrevistas que concedió al reportero en 2019 y 2020, ya que afirma que no accedió a compartirlas públicamente.

La demanda del exmandatario alega que tanto el periodista como la editorial (Simon & Schuster) y la empresa matriz de la misma, Paramount Global, “usurparon ilegalmente” los derechos de autor de Trump al publicar un audiolibro con horas de grabaciones.

“Este caso se centra en la usurpación, manipulación y explotación sistemáticas por parte del señor Woodward del audio del presidente Trump”, según los abogados de Trump.

De igual manera, reconoció que había dado su consentimiento para grabar sus conversaciones “con el único propósito de un libro”, pero este permiso no se extendía a agruparlos para publicarlos.

- Foto: REUTERS

La denuncia también alega que Trump y sus abogados habrían “confrontado” previamente a los acusados sobre la disputa, pero “se negaron descaradamente a reconocer los derechos de autor y contractuales del presidente Trump”, informa CNBC.

El equipo legal de Trump, además, ha pedido 50 millones de dólares (más de 46 millones de euros), todo ello según las estimaciones calculadas, asumiendo que el audiolibro vendería dos millones de copias a un precio de descarga de 24,99 dólares (22,57 euros).

Trump participó en 19 entrevistas en persona o por teléfono con Woodward entre diciembre de 2019 y agosto de 2020, así como en 2016, cuando aún era candidato, según la demanda. El libro de Woodward, ‘Rage’, se publicó un mes después de la última entrevista. En octubre de 2022, Simon & Schuster lanzó el audiolibro de las grabaciones bajo el nombre ‘The Trump Tapes’.

En su primer acto de campaña, Donald Trump se burla del Gobierno de López Obrador

“Más enfadado y comprometido que nunca”; con estas palabras, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inició su campaña hacia la Casa Blanca en su primer mitin llevado a cabo en New Hampshire, donde hubo la reunión anual del Comité Estatal Republicano en Salem.

- Foto: AP

Durante su intervención, el exmandatario norteamericano aprovechó para contar una anécdota que hizo quedar muy mal al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando fue presionado para que aceptara el polémico programa “quédate en México” creado para obligar a migrantes y refugiados a no traspasar la frontera con Estados Unidos mientras se resolvía su situación migratoria.

#Trump se burla del Gobierno de AMLO en su primer evento oficial de campaña. Entérate en https://t.co/YAj5IznhtS 👈 pic.twitter.com/lXXBQRzo8n — Notigram (@Notigram) January 29, 2023

Según Trump, en un encuentro con representantes del Gobierno mexicano hizo una petición muy específica: “Necesitamos 20 mil soldados y queremos que todo el mundo se quede en México y que nadie venga a Estados Unidos”, algo a lo que el Gobierno de López Obrador había dicho “no”.

- Foto: Pool / Getty Images

Al oír la respuesta de López Obrador, Trump amenazó con aplicar aranceles a las importaciones “Y le dije, mira, si no lo apruebas, vamos a imponer aranceles a todos los vehículos que estás vendiendo en nuestro país, unos aranceles del 25%, y vamos a imponer aranceles del 25% a todos los productos que hacen en México”, contó el expresidente Trump.

Como lo cuenta el diario El Universal de México, después de escuchar sus reclamos, el representante mexicano (quien se cree pudo ser el canciller Marcelo Ebrard) hizo una llamada telefónica a López Obrador y, a continuación, anunció que el gobierno mexicano aceptaría el programa “Quédate en México” y que destinaría a miembros de las fuerzas de seguridad a labores de migración.

Recientemente, el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, contó en su libro Never Give An Inch, que el ministro de relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, pidió la reserva el acuerdo que firmó con Trump de “quédate en México” y no llegara a la opinión pública, incluyendo a Martha Bárcena, exembajadora de México en Estados Unidos.

*Con información de Europa Press