Viral | Joven fue a urgencias en Estados Unidos y quedó impactada por la alta factura que debió pagar

Una joven española aprovechó sus redes sociales para contar una de las realidades que, aunque es considerada un secreto a voces, pocas personas tienen en cuenta cuando deciden mudarse a Estados Unidos de manera permanente. La creadora de contenido Sara Miranda, quien en su cuenta de TikTok comparte la vida que lleva en el país norteamericano, mostró la cara poco amable de la salud en este país.

“Os voy a hablar de lo que es la salud en Estados Unidos, porque la verdad es que yo estoy flipando. Acabo de volver del médico y tengo que contarlo, porque estoy en shock”, comenzó diciendo la joven, mientras se dirigía a sus seguidores.

La joven fue a urgencias por dolores relacionados con una infección. - Foto: getty Images / Phil Fisk

La mujer indicó que tenía un seguro médico contratado por parte de una agencia, por lo que pensó que podía ir a urgencias y no le cobrarían por el servicio. Sin embargo, la historia fue otra, ya que luego de la atención en la que no recibió una valoración física, el doctor le envió un examen para determinar si esta sufriendo una infección y eso fue todo.

“El doctor no me ha tocado. O sea, nada. Solamente me han hecho la prueba para comprobar lo que yo ya les venía diciendo que tenía”, prosiguió, afirmando que el doctor procedió a recetarle antibióticos y ella salió de la consulta directo para su casa, sin embargo, antes de dejar el edificio le pasaron la factura.

“1.656 dólares. Gracias a Dios yo tengo un seguro y se supone que me cobran, aquí lo pone, 350 dólares que me sigue pareciendo una pasada. ¿1.600 dólares, por qué? Porque se supone que es lo que ha costado. No me han hecho nada, es que estoy flipando”, indicó Sara Miranda, mientras afirmaba que, posiblemente, el dinero que pagó al hospital luego se lo repondría la agencia.

El doctor le recetó antibióticos que tuvo que pagar aparte. - Foto: Getty Images

Sin embargo, no dejó de insistir en lo costoso que le parecía el servicio, que vale aproximadamente 8′ 155.882 pesos colombianos, por una sola consulta médica y el examen, pero que al final tuvo que costear el equivalente en pesos colombianos a $1′723.767, además del valor de los antibióticos por tener seguro médico.

“Ya no es por mí, la gente se endeuda de por vida por pagar operaciones que son necesarias o la gente se muere porque no pueden acceder a la salud. Aquí si no tienes un seguro... Llego a ser una persona que no tiene seguro... 1.600 dólares”, concluyó la joven indignada.

Joven descubrió que tenía cáncer tras un video de TikTok

Una joven, de apenas 26 años, que reside en Alabama, Estados Unidos, logró detectar que tenía cáncer en etapa 4 gracias a una rutina de belleza que vio en TikTok.

Se trata de Helen Bender, quien después de llevar a cabo la tendencia milenaria de China llamada ‘Gua Sha’, la cual consiste en raspar la piel con una piedra suave para favorecer el drenaje linfático y estimular la circulación sanguínea del rostro, logró percatarse de un gran bulto que tenía en el lado izquierdo de la mandíbula.

“Cuando noté este bulto, no estaba segura de qué era. Me enfermo mucho con resfriados y esas cosas, así que al principio pensé que era solo un ganglio linfático inflamado”, recordó la joven. “Si no hubiera usado ‘Gua Sha’, probablemente no habría logrado que lo revisaran. Pude haber muerto”, resaltó.

De acuerdo con el diario británico Daily Mail, esto ocurrió en abril de 2022. Al percatarse de lo que sucedía, la joven acudió inmediatamente al médico, donde fue sometida a varios exámenes, y allí, recibió una mala e inesperada noticia.

Un análisis reveló que Helen tenía un agresivo tipo de cáncer que le había provocado 20 tumores en otras partes como el cuello, pulmones, intestinos, muslo izquierdo y otras zonas del cuerpo. Por lo que, para ese momento, los especialistas le dieron seis semanas de vida.

Los tumores fueron detectados en varias partes del cuerpo. - Foto: Captura de video/TikTok @helenbender

“Recuerdo que todo era borroso. Tenía 20 bultos en todo mi cuerpo. Le pregunté al médico cuánto tiempo pensaba que tenía de vida y me dijo que alguien con un padecimiento similar murió en seis semanas”, indicó. Además, agregó que, “no podía decirle a mi papá, es muy difícil contarle este tipo de noticias a los miembros de la familia. Simplemente, me abrazaron y dijeron que íbamos a superar esto. Fue duro verlos así”.

Pese a lo anterior, la mujer inició un tratamiento de inmunoterapia y los tumores redujeron su tamaño. Han pasado ocho meses de terapias médicas.

@helenbender Thankfully, my immunotherapy treatment is doing WONDERS and all of my tumors are shrinking!! BUT GO TO THE DERMATOLOGIST!! ♬ Sad Emotional Piano - DS Productions

“Todavía tengo muchos tumores, pero probablemente no tengas idea al verme. He estado recibiendo el tratamiento durante unos siete meses y hasta ahora está funcionando”, agregó.

Actualmente, Helen continúa con sus tratamientos, y en la plataforma de videos comparte detalles de su experiencia, además aprovecha para recomendarles a sus seguidores que se realicen sus chequeos anuales para que puedan evitar cualquier tipo de enfermedad.