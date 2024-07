Cortina de humo: guerra contra el terrorismo en Latinoamérica

En su último discurso ante el Congreso estadounidense, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general James Hill, señaló que en América Latina las amenazas terroristas contra su país son cada vez más fuertes. Por eso, agregó, es inminente la intervención armada en algunas zonas, especialmente en territorio colombiano.



Pero, según Eleanor Thomas y Lindsay Thomas, analistas del Council on Hemispheric Affairs (Coha), uno de los centros de investigación más importantes de Estados Unidos, la supuesta amenaza terrorista es sólo un excusa para aumentar la presencia de tropas es el sub continente, que cuenta con inmensa riqueza e importante ubicación geográfica.



El Comando Sur, agregan los analistas, usa a Colombia como evidencia de que esa amenaza terrorista existe. "Pero se les olvida que durante la guerra civil de los años 40, ni los grupos de derecha ni de izquierda colombianos fueron una amenaza para la seguridad estadounidense".



Además indican que el problema que enfrenta la región, y que permite la creación de grupos armados, es la pobreza. Por lo que Estados Unidos debería pensar en ayudar económicamente y no llevando fuerza militar a sus territorios.



