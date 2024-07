"La extradición no es negociable": Restrepo

A través de un comunicado, Restrepo aseguró que a pesar de las diferencias con las AUC, el Gobierno no modificará su posición frente al tema de la extradición.



"El presidente Álvaro Uribe Vélez fijó de manera pública su posición frente a la extradición desde el pasado 27 de abril", dijo Restrepo en el Comunicado. "La extradición no puede entenderse como una norma de derecho interno, generadora de actitudes nacionalistas en su contra. Si se prohíbe la extradición, Colombia sufrirá los rigores del descrédito internacional".



Restrepo además, desvirtuó la información publicada en exclusiva por SEMANA en esta edición. "Jamás he recibido autorización del Presidente para decir a las autodefensas algo distinto a lo consignado en el comunicado del 27 de abril".



SEMANA conoció grabaciones de la reunión del pasado 9 de septiembre en las que Restrepo dice: "Hay una oferta del Presidente que dice: Yo no puedo modificar el tema de la extradición porque esto se me convierte en un problema internacional inmanejable. Yo no puedo en medio de una campaña electoral o en medio de unas relaciones de cooperación con Estados Unidos pretender modificar este tema. Ante esa realidad dice el presidente: Yo uso mi discrecionalidad como Presidente. A buen entendedor, eso es lo que ofrece el presidente...".



