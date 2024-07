Parejas homosexuales sin derechos

La iniciativa presentada por la senadora liberal Piedad Córdoba, fue votada con 52 votos a favor, 32 en contra y 15 abstenciones, dando fin a la discusión que generó gran polémica durante las últimas semanas en el Congreso.



Tanto los conservadores como la Iglesia, algunos liberales y hasta el gobierno, mostraron un rotundo desacuerdo con el proyecto por ser considerado, entre otras posturas, como una amenaza contra la institución familiar o por los efectos fiscales que pueda producir.



Sin embargo la iniciativa también fue defendida por personajes como los ex presidentes Alfonso López, César Gaviria y Julio César Turbay, el senador Carlos Gaviria, quien argumentó la necesidad de acabar con este tipo de discriminación basándose en la Constitución, y otros legisladores del Polo Democrático Independiente.



Las voces de protesta se hicieron sentir luego de conocerse la decisión. Una pancarta que decía "senadores mojigatos", fue sacada por los asistentes a la sesión rechazando así el hundimiento del proyecto.



"No es admisible que a una persona se le admita ser homosexual, pero al mismo tiempo se le condene a la discriminación", indicó la senadora Piedad Córdoba, quien dijo que volverá a presentar la iniciativa.



Vea una análisis del proyecto, la entrevista completa con el senador Enrique Gómez y el punto de vista de Manuel Velandia, líder de la comunidad homosexual en Colombia