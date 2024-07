Nuevas condiciones de Macuso cambian el tono de las negociaciones

El líder paramilitar señaló ayer que los jefes del grupo pueden entrar y salir sin necesidad del salvoconducto que emite el Gobierno y que la desmovilización de hombres a cambio de la asignación de una nueva zona de ubicación no debe ser una decisión exclusiva del Ejecutivo.



El acuerdo firmado con el Gobierno establece que los jefes paramilitares solo pueden salir de la Zona de Ubicación con un permiso especial y para trabajar en temas relacionados con el proceso de negociación.



Pero Mancuso le dijo a la emisora RCN que ellos pueden entrar y salir de allí con la condición de que siempre queden tres comandantes.



El Gobierno no se ha pronunciado sobre el tema. Pero la intención del grupo paramilitar refleja un cambio en las reglas del juego que podrían significar un traspiés, pues ambas partes habían acordado que no se daría un libre tránsito de personas en la zona, sobre todo de jefes paramilitares pedidos en extradición.



En la misma línea, Mancuso le dijo al alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, que la posibilidad de establecer una nueva zona de ubicación y la posterior desmovilización de paramilitares debe ser discutida en la mesa de diálogos.



El líder paramilitar se refirió con eso a la posibilidad de cederle una zona de ubicación al bloque Centauros. Ésta se daría a cambio de la desmovilización de los hombres del bloque.



"Cuando el Alto Comisionado exige la desmovilización inmediata de estas tropas, realmente nos estamos saltando todos los puntos que debemos abordar para llegar a la desmovilización, que es el final del proceso de negociación", dijo Mancuso.



"En la medida en que se vayan logrando los acuerdos se irán desmovilizando las tropas", agregó.



Además, Mancuso anunció el regreso a Ralito de 'Jorge 40', luego del secuestro y liberación del ex senador José Gnecco. La lista de los negociadores concentrados en Ralito, entre tanto, será entregada hoy al Ejecutivo. En ésta, precisó, aparecerán los comandantes ya conocidos y quienes no hayan salido a la luz pública serán registrados con sus "seudónimos de guerra". Así cumple la exigencia del Gobierno.



El regreso de 'Jorge 40' y el establecimiento de una nueva zona de ubicación sin que ésta implique la desmovilización de los paramilitares de la zona, podría reflejar el endurecimiento de la actitud de los paramilitares.



Pero mientras el Gobierno no se pronuncie, no se conocerá el verdadero estado de los diálogos.



