En un reciente artículo en El Tiempo, el abogado y constitucionalista Mauricio Gaona —una de las voces más lúcidas en defensa del Estado de Derecho— expuso con claridad la desconexión entre Colombia y el contexto global. Somos un país atrapado en problemas del siglo XX, gobernado por líderes con ideas del pasado, mientras el mundo enfrenta los desafíos del siglo XXI. Colombia es, de hecho, el único país del hemisferio que aún habla de guerrilla en pleno siglo XXI, como si no hubiera entendido que ya no enfrenta una insurgencia ideológica, sino estructuras criminales que delinquen como mafias. Erradicar ese lastre debe ser una prioridad inaplazable para el próximo gobierno.

Las mafias del siglo XXI no se combaten con leyes obsoletas ni discursos vacíos, sino con inteligencia estratégica, tecnología avanzada, cooperación internacional efectiva y, sobre todo, voluntad política. Colombia no enfrenta una guerra ideológica, sino una guerra criminal que exige recuperar el control territorial y someter a los delincuentes antes de considerar cualquier proceso de negociación, que, de lo contrario, solo fortalece a las estructuras ilegales.

Las elecciones de 2026 deben ser un punto de quiebre. Colombia no puede permitirse más ensayos fallidos ni gobiernos de discurso vacío. El próximo presidente y su equipo deben ser los más competentes, experimentados y visionarios que el país haya tenido en décadas. Esta vez, el voto no puede ser un salto al vacío, sino un acto de responsabilidad histórica. Ya no hay margen para improvisar. Colombia debe dejar de aplazar su modernización y asumir con decisión su papel en un mundo que no espera.