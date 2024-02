A los empellones

A propósito de sus diferencias de criterio con una política de protección de especies marinas en riesgo de extinción, la ministra de Agricultura calificó a quienes piensan distinto de gomelos, yupis y racistas, y convocó al pueblo a movilizarse. Hago eco de una columna reciente de Moisés Wasserman -excelente como todas las suyas- para expresar mi indignación. ¡Así no se plantean los debates sobre asuntos de interés público! No sorprenden, sin embargo, las palabras de esa funcionaria. Hace poco Petro había dicho que “el pueblo no se puede arrodillar a un tecnócrata que tiene intereses escondidos”. El sentido es obvio: los que actúan a partir de conocimientos validados por la ciencia y la experiencia no son fiables. No están con “el pueblo”.