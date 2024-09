Acuerdos urgentes: la salud que funciona

El afán de lucro de toda la cadena de valor es y era determinante en el éxito. Y eso estaba bien. No por cuenta de un prejuicio ideológico. Por la certeza técnica y económica de que solo a través del control de los agentes económicos en la dimensión de su negocio se podía lograr una gran eficiencia, demostrada en la cobertura y resolutividad con uno de los menores costos per cápita relativos en el mundo y el menor gasto de bolsillo del hemisferio.

La expansión de cobertura por orden judicial, realizada bajo premisas justicialistas y no técnicas, muchas veces manipulada por las industrias de la salud con tecnologías poco efectivas, generaron, con el correr de los años, la premisa de cobertura infinita desvirtuando con ello la naturaleza asegurativa de la promoción en salud y llevando al sistema a su inviabilidad financiera y al déficit constante que el actual gobierno aprovechó para tomar el control del sistema. En la cada vez mayor intervención judicial en el sistema se fue imponiendo además el prejuicio marxista, inmoral e irreal, de que la salud no puede ser negocio. Este prejuicio, además de falso, es inviable y fundamenta la nacionalización que no elimina el negocio, sino que lo traslada a los políticos, eliminando la transparencia y eficiencia que sí alcanzó el privado.

Debemos llegar a un nuevo acuerdo, motivado por la destrucción del sistema de salud por el actual gobierno, para revalidar las premisas originales y benéficas de la ley 100 en particular la de la necesidad y moralidad del control del gasto médico y la conveniencia de un aseguramiento y prestación de servicios principalmente en manos de privados que entreguen, a cambio de su válida pretensión de lucro, su capital, know how y eficiencias para asegurar la mejor salud para la enorme mayoría de los colombianos. Este consenso no debe solamente lograrse con la sociedad y la clase política. Si este acuerdo no involucra a un poder judicial activista, entrometido y sin responsabilidad política, no servirá de nada. ¡Hay mucho trabajo urgente antes de 2026!